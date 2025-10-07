Independiente goleó a Progreso y se medirá con Suteryh en el primer cruce

En el único partido que se disputó este lunes a la noche, ya que se volvió a postergar Ventana-Monte, Independiente venció 5-1 a Progreso en su cancha por la última fecha de la fase regular del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Joaquín Maiques -2-, Ezequiel Nanco, Alejandro Rasmussen y Tobías Escobar anotaron para el rojo, mientras que Marcelino “Pepe” Fuertes había puesto en ventaja al verdinegro.

Independiente enfrentará el próximo domingo en Monte Hermoso a Suteryh en el cotejo de ida por los cuartos de final de la liguilla. (07-10-25).