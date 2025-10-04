Fútbol de Liga: se va la última de la fase regular

Deportes

Se jugará este domingo la última fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Como Atlético Monte Hermoso se aseguró la ventaja deportiva y ya están los ocho clasificados para la liguilla, la principal expectativa de la jornada pasará por determinar el ordenamiento definitivo de los equipos en la tabla para definir los cruces de cuartos de final.

Programa de partidos: Ferroviario vs. Villa Rosa, SUPA vs. San Martin, Ventana vs. Monte, Suteryh vs. Porteño, Independiente vs. Progreso.

POSICIONES: Monte, 55 puntos Independiente 45; SUPA 41; Ferroviario, 38; Porteño, 35; Villa Rosa, 26; San Martín, 23; Suteryh 20; Progreso, 14; Ventana, 9. (04-10-25).

