Se completó la obra de modernización del alumbrado público en varios sectores de Monte Hermoso: 146 luminarias led en 47 cuadras

Las autoridades municipales de Monte Hermoso confirmaron que llegaron a su fin los trabajos de sustitución de antiguos aparatos de sodio de 250 watts por luminarias de tecnología led de 160 watts, en el marco del Plan de Alumbrado Público Eficiente que ya abarca el 50 por ciento de la iluminación urbana, de acuerdo a lo anunciado en agosto pasado.

El plan, financiado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, involucró a 47 cuadras en las que se colocaron 146 lámparas de la nueva tecnología, promoviendo el ahorro y el uso eficiente de la energía que permite disminuir costos de mantenimiento, asegurar una mayor vida útil de los artefactos, y reducir la contaminación lumínica mejorando las condiciones de visibilidad.

Las nuevas luminarias se distribuyeron en Av. Pte. Alfonsín, entre Av. Argentina y Av. Bahía Blanca; calles René Favaloro y Legh II, entre Faro Recalada y Neuquén; Río Dulce, Chaco, Formosa y Gregorio Juarez, entre Faro Recalada y Bahía Blanca; y Dr. Zabala, entre Faro Recalada y 1° de Abril.

También en Luzuriaga, entre Faro Recalada y Felipe Deluster; Río Atuel, entre Recalada y Fossatty, y entre Deluster y Av. Gral San Martín; Pampa, entre Av. Fossatty y San Martin; y Costa, entre Faro Recalada y Fossatty, y entre Sutton y Av. San Martín.

Además, en Felipe Deluster, entre Luzuriaga y Río Atuel; Pedro de Mendoza, entre Deluster y Puerto Madryn; Dufaur, entre Av. San Martín y Puerto Madryn; Bosque Alegre, entre Dufaur y Av. Majluf; y Dorrego, entre Av. Bahía Blanca y Fossatty. (Noticias Monte Hermoso). (04-10-25).