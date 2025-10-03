La ciudad

Cómo sigue la Semana Vertical: actividades de sábado, domingo y lunes

Continúa la Semana Vertical en homenaje al poeta dorreguense Roberto Juarroz en el año del centenario de su nacimiento.

Estas son las actividades que restan:

Sábado 4: A las 10, Circuito literario “Pasos Verticales tras la huella de Roberto Juarroz”, con un recorrido comprendido entre el predio de le Estación de Ferrocarril y la Casa de la Cultura, abierto a la comunidad. Estará a cargo de Analía González. A las 18 en el Centro Cultural “Ese cuerpo hacia todo”, taller de lectura, escritura y publicación artesanal en torno a la poesía de Juarroz abierto a toda la comunidad, a cargo de la escritora Daniel Goldín.

Domingo 5: A las 18 en el Centro Cultural: Acto Central de Homenaje a Roberto Juarroz en el día de su natalicio. Imposición de su nombre a la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Municipal e intervenciones artísticas.

Lunes 6: A las 18, Taller abierto a la comunidad en la Plazoleta Niñito Jesús de El Perdido: “Juarroz y su impronta en un lugar que amó”. Intervención artística a cargo del taller municipal de teatro dirigido por el profesor Mauricio Zaquieres. A las 19 en el Centro Cultural, Conferencia “El pensamiento es otra música”, una conversación sobre la poesía de Roberto Juarroz a cargo de los escritores Diego Roel y Lucas Beneyto, destinada a estudiantes de nivel terciario y público en general. (03-10-25).

