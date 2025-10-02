La ciudad

Realizarán este mes mamografías en el Hospital Municipal

El director municipal de Salud, Santiago Braghero, anunció que en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, durante este mes se realizan mamografías a demanda a mujeres de entre 40 y 70 años que no dispongan de controles previos.

El funcionario aclaró las interesadas en hacerse los estudios no tienen necesidad de presentar una orden médica.

Deben comunicarse al teléfono del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón (452312) (Sector Rayos interno 5) para agendar el turno. (02-10-25).

