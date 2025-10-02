Oriente: solicitan mejoras en la accesibilidad del CEF Nº 64

El Concejo Deliberante aprobó una resolución que solicita al gobierno municipal que, a través del área correspondiente, ejecute las obras necesarias para garantizar un acceso adecuado al edificio del CEF Nº 64

La medida surgió de un proyecto presentado por el bloque de UCR – Juntos por el Cambio ante “la evidencia de un marcado desnivel en el ingreso al inmueble, lo que representa una barrera para personas con movilidad reducida o discapacidades temporales o permanentes”.

La iniciativa resalta que el acceso universal a los espacios educativos, recreativos y públicos constituye un derecho fundamental. En ese sentido, se propone la construcción de una rampa de acceso como una acción concreta para promover la igualdad de oportunidades y la inclusión real.

El CEF Nº 64 cumple un rol clave en la comunidad, al ofrecer actividades deportivas y recreativas para personas de todas las edades. Según se argumentó en el recinto, asegurar la accesibilidad al edificio no solo beneficiará a quienes asisten actualmente, sino que también podría motivar a otras instituciones de Oriente y del distrito a adoptar medidas similares. (02-10-25).