“Evoluciona bien”: mejora del bebé golpeado por su padrastro

La médica Karina Palacio, jefa de la Terapia Pediátrica del Hospital Penna de Bahía Blanca, contó en La Brújula 24 cuál es el estado del bebé que fue brutalmente golpeado por su padrastro en Coronel Suárez, un delincuente con prontuario que había sido liberado por el juez Onildo Stemphelet.

“En este momento el niño está en la sala de pediatría. Ingresó el martes a terapia intensiva por lesiones potencialmente graves y también por su situación social. Al día siguiente, al estar clínicamente estable, pasó a la sala de pediatría”, explicó la especialista, quien remarcó que el pequeño presenta una evolución favorable.

Palacio detalló las lesiones sufridas por el menor: múltiples fracturas de cráneo, aunque sin daño encefálico, además de una fractura costal con una pequeña contusión pulmonar, sumado a hematomas en distintas partes del cuerpo. “Son lesiones potencialmente graves, pero el niño está respiratoriamente bien y evoluciona favorablemente”, señaló.

El brutal ataque generó enorme indignación en la comunidad, ya que el agresor había sido beneficiado por una resolución judicial que le permitió recuperar la libertad antes de tiempo. Tras el nuevo episodio de violencia, fue detenido y enfrenta cargos por las gravísimas lesiones infligidas al bebé.

“Es algo que a uno no se le ocurre, no se pasa por la cabeza, pero existe”, expresó con pesar la doctora Palacio, al reflexionar sobre la violencia sufrida por el pequeño.

Mientras tanto, el caso se convirtió en un nuevo eje de cuestionamiento hacia la actuación del juez Stemphelet, señalado por liberar a condenados peligrosos que reinciden en delitos graves. (Fuente y foto La Brújula). (02-10-25).