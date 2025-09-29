Proponen que la plaza del Barrio Atepam lleve el nombre de Juan Julián “Lito” Balestra

Vecinos del Barrio Atepam de Coronel Dorrego elevaron una propuesta al Concejo Deliberante para que la plaza del barrio reciba el nombre de Juan Julián Balestra, más conocido como “Lito”, uno de los primeros residentes de la zona y figura muy querida dentro de la comunidad.

Balestra se destacó por su compromiso con diversas instituciones del distrito. Presidió el Club Villa Rosa, donde supo ganarse el respeto de socios y vecinos, y trabajó durante años en el ámbito municipal, donde su labor fue reconocida por compañeros y autoridades.

La iniciativa, impulsada por vecinos y acompañada por la familia del homenajeado, busca rendir tributo a una persona que dejó una marca significativa tanto en su barrio como en el tejido social dorreguense. La propuesta contempla la designación oficial de la plaza del Barrio Atepam con su nombre, como forma de mantener viva su memoria y destacar su legado comunitario.

Según expresaron en la nota enviada al Concejo y firmada por Juan Carlos Balestra, esta acción representaría un justo homenaje a un vecino que fortaleció la identidad barrial, promovió el sentido de pertenencia y colaboró de manera activa con instituciones locales.

La nota pasó a comisiones. (29-09-25).