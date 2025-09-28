Piden la remoción de árboles peligrosos en el Vivero Parque para evitar cierres preventivos

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución dirigido al Departamento Ejecutivo municipal instándolo a tomar medidas definitivas en el Parque de la Democracia (Vivero Parque Municipal) para eliminar el riesgo de caída de árboles y poner fin a sus frecuentes cierres.

La iniciativa fue presentada por el bloque de Unión por la Patria y aprobada por unanimidad.

Según los considerandos, desde hace varios años, el popular espacio verde se ve obligado a cerrar totalmente ante la menor alerta de viento o lluvia, una situación que, según los concejales, afecta a miles de vecinos que lo utilizan para actividades recreativas, deportivas y eventos comunitarios.

El cuerpo legislativo destacó que el Parque es un escenario central para la comunidad, utilizado por niños, jóvenes y adultos, y también un sitio frecuente para la organización de eventos municipales, ferias de artesanos y productores.

“Es necesario garantizar la seguridad del lugar a fin de evitar lesiones, las que pueden ser graves, a las personas como así también daño sobre las cosas”, señala el texto, poniendo el foco en la necesidad de que el Estado Municipal dé una respuesta duradera.

Las tres solicitudes clave

La Resolución articula tres pedidos fundamentales al Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda:

Control Exhaustivo: Se solicita que se realice un control exhaustivo de todas las especies de árboles y plantas existentes en el Parque de la Democracia.

Remoción Preventiva: Se pide que se proceda a remover o intervenir aquellas especies potencialmente peligrosas para las personas y los bienes que se encuentren en el lugar.

Reposición Asegurada: Finalmente, se solicita que se evalúe la situación de reposición de especies en caso de que sea necesaria la remoción de ejemplares. (28-09-25).