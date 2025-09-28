Fútbol de Liga: Ganaron Monte, Independiente, Ferroviario, Porteño y Progreso
Se jugó este domingo la 22da. y penúltima fecha de la fase regular del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.
Estos fueron los resultados:
Progreso 2 (Matías Casco, Hugo Alonso)
Suteryh 1 (Axel Rivera)
*La institución de El Perdido inauguró las luminarias de su cancha.
Porteño 2 (Renzo Fernández y Tomas Ayestarán)
Atlético Ventana 0
Atlético Monte Hermoso 2 (Franco Ortiz, Manuel Retamozo)
SUPA 1 (Marcelo Erbin)
Villa Rosa 0
Independiente 5 (Joaquín Maiques, Facundo Schmidt -2-, Joaquín Montes de Oca, Agustín Biragnet
San Martin 0
Ferroviario 2 (Bruno Montero y Gianfranco Crisci)
POSICIONES: Monte, 55 puntos Independiente 45; SUPA 41; Ferroviario, 38; Porteño, 35; Villa Rosa, 26; San Martín, 23; Suteryh 20; Progreso, 14; Ventana, 9
PRÓXIMA FECHA (23era. y última): Ferroviario vs. Villa Rosa, SUPA vs. San Martin, Ventana vs. Monte, Suteryh vs. Porteño, Independiente vs. Progreso. (28-09-25).