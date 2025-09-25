Procar 4000: Ramiro Dailoff clasificó a la Copa de Oro en la clase A

El dorreguense Ramiro Dailoff, piloto que representa al equipo bahiense Valencia Racing, logró clasificar a la Copa de Oro en su año debut dentro de la Clase A del Procar 4000, ocupando el puesto N°12 entre los 15 pilotos que disputarán las tres fechas decisivas.

“Rama” se sumó al campeonato en la fecha N°2, en el Autódromo de Buenos Aires, en una jornada inolvidable marcada por la repentina lluvia que sorprendió a todos cuando los autos circulaban con neumáticos lisos en la carrera final.

Con el correr de las competencias, el talentoso automovilista de nuestro medio mostró una gran adaptación a la categoría mayor. En la fecha N°4 estrenó un auto 0 km y, apenas una carrera después, consiguió subir al podio con un destacado tercer puesto en Concordia, Entre Ríos (fecha N°5).

El dorreguense continúa trabajando en la evolución de la Dodge, y el equipo confía en seguir creciendo para ser protagonista en la lucha por la Copa de Oro.

La próxima actividad será 3, 4 y 5 de octubre en el Autodromo Roberto Mouras de La Plata, Circuito Largo Con Chicana. (25-09-25).