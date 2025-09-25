El 9 de noviembre se realizará la primera Dorrego Corre la Aventura

La Municipalidad anunció la realización de la primera edición de Dorrego Corre la Aventura, que se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre, a partir de las 11.

El evento iniciará en la plaza central de la localidad y ofrecerá dos modalidades competitivas: una carrera de 21 kilómetros y otra de 8 kilómetros.

Los primeros 100 inscriptos que realicen el pago recibirán remeras conmemorativas. Además, se otorgarán trofeos para los tres primeros puestos en cada categoría, así como medallas para todos los participantes. El evento también contará con servicio de hidratación y frutas durante la competencia.

La fiscalización de la carrera estará a cargo de Bahía Corre.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la página oficial www.bahiacorre.com.ar. (25-09-25).