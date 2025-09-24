La ciudad

(Entrevista en LA DORREGO) Planeta Empanada abrirá este jueves una sucursal en nuestra ciudad

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Planeta Empanada inaugurará mañana jueves una sucursal en nuestra ciudad.

Por este motivo, visitaron los estudios de LA DORREGO Giselle, responsable comercial, y Sebastián Otero, integrante de la familia a cargo de la franquicia local.

Ambos mencionaron que este nuevo emprendimiento comercial busca acercar a la comunidad una de las marcas más reconocidas en el sector de alimentos.

Planeta Empanada, fundada en 2004 en Bahía Blanca, creció significativamente y cuenta con ocho sucursales activas, siendo la de Dorrego la novena.

Giselle destacó que la marca se distingue por su innovación y la calidad de sus productos. Aseguró que cada empanada, en sus distintas variedades, mantiene su sabor original gracias a un proceso estandarizado.
La franquicia se originó a partir de una conversación casual entre Sebastián y su familia, quienes decidieron explorar la posibilidad de abrir un local tras una visita a la sucursal en Bahía Blanca.

La inauguración está programada para mañana jueves 25 de septiembre, de 19,30 a 21,30, y contará con actividades especiales, incluyendo música en vivo y degustaciones. La atención al público será de lunes a lunes, con un servicio de delivery disponible.

Giselle enfatizó la importancia de la capacitación y el aprendizaje en el proceso de apertura, y destacó que el equipo estuvo en constante formación para garantizar la calidad del servicio y la manipulación de alimentos.
La franquicia busca no solo ofrecer productos de calidad, sino también integrarse a la comunidad local, empleando a personas de Dorrego y colaborando con proveedores de la zona.

Escuchá la nota:

24-09-25

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Programa de actividades de la Semana Vertical en Dorrego

Alumnos de jardín visitaron las salas Loydi y Conti

Pedro Fournau participó de un curso de formación en Roma y recibió el saludo del Papa León XIV

Senasa: nueva normativa para el transporte de animales vivos y productos de origen animal

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior