(Entrevista en LA DORREGO) Planeta Empanada abrirá este jueves una sucursal en nuestra ciudad

Planeta Empanada inaugurará mañana jueves una sucursal en nuestra ciudad.

Por este motivo, visitaron los estudios de LA DORREGO Giselle, responsable comercial, y Sebastián Otero, integrante de la familia a cargo de la franquicia local.

Ambos mencionaron que este nuevo emprendimiento comercial busca acercar a la comunidad una de las marcas más reconocidas en el sector de alimentos.

Planeta Empanada, fundada en 2004 en Bahía Blanca, creció significativamente y cuenta con ocho sucursales activas, siendo la de Dorrego la novena.

Giselle destacó que la marca se distingue por su innovación y la calidad de sus productos. Aseguró que cada empanada, en sus distintas variedades, mantiene su sabor original gracias a un proceso estandarizado.

La franquicia se originó a partir de una conversación casual entre Sebastián y su familia, quienes decidieron explorar la posibilidad de abrir un local tras una visita a la sucursal en Bahía Blanca.

La inauguración está programada para mañana jueves 25 de septiembre, de 19,30 a 21,30, y contará con actividades especiales, incluyendo música en vivo y degustaciones. La atención al público será de lunes a lunes, con un servicio de delivery disponible.

Giselle enfatizó la importancia de la capacitación y el aprendizaje en el proceso de apertura, y destacó que el equipo estuvo en constante formación para garantizar la calidad del servicio y la manipulación de alimentos.

La franquicia busca no solo ofrecer productos de calidad, sino también integrarse a la comunidad local, empleando a personas de Dorrego y colaborando con proveedores de la zona.

Escuchá la nota:

24-09-25