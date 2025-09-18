Política

Clausura del escrutinio definitivo

La presidenta de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) Hilda Kogan participó en la labor de recuento de la última mesa del escrutinio definitivo de las Elecciones Provinciales 2025 que se realizan en el Pasaje Dardo Rocha, en la ciudad de La Plata.

El cierre del conteo en recinto fue el de la Mesa 66 correspondiente a Villa Gesell. Kogan estuvo acompañada por la vicepresidenta de la JEP, Ana María Bourimborde, el vocal Eduardo Delbés, funcionarios del referido órgano y del Juzgado Federal con competencia electoral de la Provincia.

En ese marco, Kogan, quien también preside la Suprema Corte de Justicia provincial, tomó la palabra para felicitar a fiscales, apoderados, personal de la JEP, el Juzgado Federal y demás estamentos con actuación en las distintas facetas de labor, por llevar adelante “un intenso trabajo con transparencia, eficacia y a gran velocidad”. Vale recordar que el inicio del escrutinio definitivo fue el pasado sábado, hace solo cinco días.

Clausurada la actividad en recinto, entre jueves y viernes de la semana en curso, se realizará la apertura de algunas urnas sobre las que se dispuso revisión. Tras ello los integrantes de la Junta Electoral emitirán las resoluciones que refrendan el escrutinio definitivo y se publicarán los resultados finales en el sitio web:
www.juntaelectoral.gba.gov.ar. (18-09-25).

