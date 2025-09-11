Las universidades bahienses paran y se movilizan en rechazo a los vetos de Milei

Las universidades públicas con sede en Bahía Blanca quedarán paralizadas mañana, a partir de la convocatoria al paro que realizaron desde el gremio Aduns. Anoche, voceros sindicales habían adelantado la realización de protestas y las máximas autoridades de la UNS emitieron un fuerte comunicado de rechazo a la decisión del jefe de Estado.

Esa organización, a través de un comunicado de prensa, convocó a la comunidad universitaria y público en general, a concentrarse en las puertas de las escalinatas del rectorado, Colón 80, en rechazo, entre otros, al veto presidencial al financiamiento educativo.

La manifestación comenzará a partir de las 9.30. (La Brújula 24). (11-09-25).