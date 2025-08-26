La Región

Una biblioteca bahiense sorprendió a sus lectores con un espectacular homenaje a las expediciones submarinas

A partir del furor de la expedición submarina del CONICET en el mar argentino, una biblioteca de Bahía Blanca, Provincia de Buenos, lució su fachada con un increíble guiño a los animales marinos.

La famosa estrella “con culito” llegó a la Biblioteca Rivadavia de la ciudad de Bahía y revolucionó las redes. También, la decoración de la fachada incluyó unos tencáculos gigantes de pulpo.

Según detalló El Ciudadano Bahiense, la fachada especial tuvo como motivo agasajar a los más chiquitos.

La Biblioteca Rivadavia se encuentra en Av. Colón 31 y se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 17:00hs. Y los sábados de 9 a 12:00hs. Su objetivo es, sostienen, fortalecer y desarrollar el rol de la Biblioteca como centro de difusión cultural.

La Biblioteca Popular Rivadavia realiza talleres de todo tipo. Uno de ellos lo coordina Claudia Rosujovsky y se llama Charlamos, leemos, escribimos y dibujamos: apunta a niños entre 7 y 11 años y se dictará el miércoles 3 de sieptiembre de 15 a 17:00hs en la Sala Infantil. Para inscribirse hay que escribir a bibliotecapopularabr@gmail.com (26-08-25).

