Fue presentada la lista local de Somos Buenos Aires: “Formamos un gran equipo de trabajo”

Fue presentada oficialmente este viernes en el comité de la UCR la lista de candidatos locales de Somos Buenos Aires.

Estuvieron presentes el intendente Juan Chalde, los exjefes comunales Fabián Zorzano y Raúl Reyes, y la segunda candidata a diputada provincial, Priscila Minnaard.

En primer lugar, la actual directora de Asuntos Legales y cabeza de lista, Soraya Barandiarán, recordó que en 2021 estuvo en el Concejo y que en noviembre próximo se cumplirán tres años desde que fue convocada para ocupar dicho cargo en el Ejecutivo.

“Estoy muy contenta con el equipo que se formó, y con que Juan Carlos (Chalde) no solo confiara en mí en diciembre de 2023, sino que ahora volvió a hacerlo para asumir esta responsabilidad de estar encabezando una lista de concejales”, dijo.

También se mostró reconfortada porque fue partícipe de las propuestas que Juan dijo que iba a llevar a cabo en 2023, y muchas de ellas hoy se cumplen.

Luego se expresó Juan Pablo Fuertes, abogado de profesión y segundo candidato para el Concejo Deliberante. “Somos un gran equipo de trabajo, que hemos armado con personas con diferentes cualidades, condiciones y experiencias de vida. Eso nos permite retroalimentarnos para que todo funcione”, reflexionó.

“Dentro de esta lista vemos personas con mucha experiencia en la gestión del municipio y en educación. También hay otros, como es mi caso, cuya experiencia proviene del sector privado, del ejercicio de una profesión o de un oficio. Pero todos estamos comprometidos con una finalidad común: trabajar por el bienestar de nuestro distrito y de nuestros vecinos”, añadió Fuertes.

Destacó que está convencido de que, tanto desde el Concejo Deliberante como desde el Consejo Escolar y el Ejecutivo, se puede trabajar para cuidar lo que está bien, y además modificar o mejorar aquellas cuestiones que lo requieren.

A su turno, Paula Bonini, tercera candidata y vecina de Oriente, mencionó que integra el subcomité de la localidad y recordó que en 2019 integró la lista que lideró Raúl Reyes en el sexto casillero.

“Siempre he estado trabajando y tratando de colaborar dentro de mis posibilidades. Integro algunas instituciones de Oriente. Me gusta estar cerca y participar en todos los eventos y acciones para poder mejorar las entidades y atender las necesidades, como los gastos mensuales”, dijo.

“Se ha formado un equipo hermoso. Creo que, siempre en conjunto, se pueden lograr las cosas de la mejor manera, porque cada uno aporta su granito de arena. Cada uno, desde su rol, se potencia con lo que se puede lograr individualmente”, agregó. (Cobertura periodística para LA DORREGO César Mc Coubrey). (23-08-25).