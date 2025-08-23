Esta tarde tendrá lugar otra edición de El Perdido Corre

Con más de 100 corredores inscriptos, hoy sábado se llevará a cabo la prueba atlética El Perdido Corre, que comenzará a las 15,30.

Participarán deportistas de Necochea, Monte Hermoso, Punta Alta, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Torquins, Sierra de la Ventana, Lamadrid, Huanguelén, Cabildo, Indio Rico, Pehuenco, De la Garma, General Cerri, Tres de Febrero, Coronel Pringles, Copetonas, Claromecó, 12 de Agosto, Aparico, Buratovich, El Perdido y Dorrego.

Los interesados en participar podrán inscribirse en las oficinas de la delegación de El Perdido hoy a partir de las 13. (23-08-25).