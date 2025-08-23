Deportes

Esta tarde tendrá lugar otra edición de El Perdido Corre

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Con más de 100 corredores inscriptos, hoy sábado se llevará a cabo la prueba atlética El Perdido Corre, que comenzará a las 15,30.

Participarán deportistas de Necochea, Monte Hermoso, Punta Alta, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Torquins, Sierra de la Ventana, Lamadrid, Huanguelén, Cabildo, Indio Rico, Pehuenco, De la Garma, General Cerri, Tres de Febrero, Coronel Pringles, Copetonas, Claromecó, 12 de Agosto, Aparico, Buratovich, El Perdido y Dorrego.

Los interesados en participar podrán inscribirse en las oficinas de la delegación de El Perdido hoy a partir de las 13. (23-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Atlético Monte Hermoso buscará dar otro paso por la ventaja deportiva frente a San Martín

Juegos Bonaerenses: Dorrego es sede de la etapa regional de handball

Historias Dorregueras: Progreso Bicampeón

Enduro Monte Hermoso: hay tiempo de anotarse hasta el 31 de agosto

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior