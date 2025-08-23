La ciudad

Este domingo habrá un taller gratuito de canto y encuentro de coros en el CCM

ENSAYO DEL CORO MUNICIPAL. FOTO INSTAGRAM

La Dirección de Cultura de la Municipalidad anunció que mañana domingo 24 se realizará un taller gratuito de técnica vocal y un encuentro coral.

A las 16, está prevista la apertura del taller, destinado a docentes, cantantes y público en general.
Los interesados pueden consultar al teléfono 2914442834.

Por otra parte, a las 18, se llevará a cabo un Encuentro Coral con la participación de Vocal Femenino Achiras de Coronel Pringles, la Agrupación Coral Francisco Issaly de Pigüé y el Coro Municipal de Coronel Dorrego.

Toda la actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Municipal (CCM). (23-08-25).

