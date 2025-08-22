Este sábado, en el Teatro Español, se realizará un espectáculo por el Día Internacional del Folklore

La Dirección de Cultura de la comuna dorreguense informó que, junto a la Agrupación Amigos del Folklore, presentará un espectáculo gratuito para celebrar el Día Internacional del Folklore este sábado 23 de agosto desde las 20 en el Teatro Español.

En la ocasión se presentarán los grupos de danzas infantiles, menores, juveniles, mayores y el taller de la Agrupación Amigos del Folklore, además de las Asistencias Técnicas Municipales, Danzando Sueños de Bajo Hondo y Agitando Pañuelos de Bahía Blanca.

El cierre estará a cargo del grupo musical Tejiendo Sueños, integrado por Romina Belleggia, Chelo Domínguez y Nariani Villalobos. (22-08-25).