La ciudad

Este sábado, en el Teatro Español, se realizará un espectáculo por el Día Internacional del Folklore

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

La Dirección de Cultura de la comuna dorreguense informó que, junto a la Agrupación Amigos del Folklore, presentará un espectáculo gratuito para celebrar el Día Internacional del Folklore este sábado 23 de agosto desde las 20 en el Teatro Español.

En la ocasión se presentarán los grupos de danzas infantiles, menores, juveniles, mayores y el taller de la Agrupación Amigos del Folklore, además de las Asistencias Técnicas Municipales, Danzando Sueños de Bajo Hondo y Agitando Pañuelos de Bahía Blanca.

El cierre estará a cargo del grupo musical Tejiendo Sueños, integrado por Romina Belleggia, Chelo Domínguez y Nariani Villalobos. (22-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Anticipan fuertes vientos para este domingo a la tarde

Expo Joven 2025: una mirada al futuro educativo y laboral

Homo Argentum / Escribe Fabián Barda

Se realiza este viernes la Expo Joven 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior