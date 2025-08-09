Será un domingo de ajedrez regional en Aparicio

Mañana domingo 10 se llevará a cabo la 5ta. fecha del torneo organizado por la Asociación Regional de Ajedrez del Sudoeste (ARASO) en Aparicio. Ser+a a partir de las 10.

Participarán representantes de Bahía Blanca, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Rivera, Coronel Suárez, Tres Arroyos y Coronel Dorrego.

Las inscripciones están abiertas y tienen un valor de $6.000. Los interesados en participar pueden llamar al teléfono 291-5342030. (09-08-25).