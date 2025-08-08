Dos personas fueron detenidas tras intento de robo en un campo de Frapal

Dos personas fueron detenidas este jueves 7 de agosto tras intentar cometer un robo en un campo ubicado en la zona de Frapal, sobre la Ruta Provincial 72.

Los aprehendidos son un hombre de 65 años y una joven de 19, ambos domiciliados en la localidad de Saldungaray.

Según informó la Patrulla Rural de Coronel Pringles, los sospechosos ingresaron al predio tras cortar el suministro eléctrico y romper una ventana para acceder al casco del establecimiento.

La maniobra fue detectada por el sistema de cámaras de seguridad del lugar, lo que permitió al propietario alertar de inmediato a las autoridades. Gracias al refuerzo de patrullaje implementado por el coordinador zonal de Tres Arroyos, junto al titular del CPR local, fue enviado rápidamente un móvil que se encontraba realizando recorridas en esa área.

Con la colaboración de personal policial de Saldungaray y un empleado del campo —quien persiguió a los intrusos—, se logró interceptar a los sospechosos minutos más tarde sobre la Ruta 72, cuando intentaban darse a la fuga en una Citroën Berlingo tipo furgón. (08-08-25).