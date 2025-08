Emergencia en discapacidad: el Taller Protegido dorreguense manifestó su “profunda indignación” por el veto presidencial

La Asociación Integral del Discapacitado de Coronel Dorrego (Taller Protegido Vida Nueva) expresó “su profundo rechazo e indignación ante el veto presidencial que dejó sin efecto la ley de emergencia en discapacidad, aprobada por el parlamento”.

La institución destacó que esta ley es fundamental para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Entre los beneficios que la ley aseguraba se encuentran:

*La asignación universal por discapacidad compatible con el empleo.

*Ajuste automático mensual de aranceles a prestadores de salud, terapias y transporte.

*La regularización de deudas del sistema.

*Incentivos reales al empleo formal y protegido, en línea con la ley N° 26.816.

*Reforma al Certificado Único de Discapacidad, reduciendo la burocracia.

*Mejora significativa en el aporte mensual que reciben los trabajadores en los Talleres Protegidos.

“Además, la ley garantizaba derechos consagrados por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay decisiones que no se miden solo por su impacto económico, y que el veto del presidente Javier Milei representa una declaración de principios que prioriza una lógica fiscalista por encima del imperativo ético”, destacó la entidad en un comunicado.

Para la AID, esta decisión no solo es contradictoria, sino también cruel, ya que la emergencia en discapacidad es una realidad tangible. “Nos quieren convencer de que la única forma de avanzar es recortando, pero no hay mercado que pueda medir el valor de un abrazo contenido”, señalaron.

El comunicado también hizo un llamado a la reflexión al advertir que no se puede permitir que lo inadmisible se naturalice. La AID nterpela no solo a los partidos políticos, sino a toda la sociedad: “Hoy, más que nunca, nos toca elegir de qué lado de la historia queremos estar. Elegimos el lado de quienes no se rinden, del lado de quienes siguen esperando no caridad, sino justicia. Del lado de quienes, aun vetados, siguen luchando con dignidad.”

“Vetaron la ley, no la dignidad”, destacó la institución, y solicitó a las autoridades reconsiderar esta decisión, promoviendo políticas públicas inclusivas, sostenibles y justas.

“Nos sumamos al repudio nacional y hacemos un llamado a seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad”, completó. (05-08-25).