Resfrío, congestión, tos: especialistas advierten sobre el uso innecesario de antibióticos para tratar los virus del invierno

El invierno es la estación en la circulan los virus respiratorios como la influenza (gripe), el causante del resfrío común, el sincicial respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19. Al compartir espacios cerrados o medios de transporte con personas que cursan alguno de estos cuadros, es natural que haya más contagios y momentos en los que aparecen síntomas más o menos leves como congestión nasal, estornudos, tos o mayor mucosidad.

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) advirtió a la población a través de un comunicado que se debe tener en cuenta que estas enfermedades son causadas por virus y no por bacterias, por lo que no se debe tomar antibióticos por decisión propia, sin indicación médica. Ante una virosis, estos medicamentos no solo no van a aliviar los síntomas, sino que van a generar un efecto contraproducente, una resistencia y disminución de su efecto sobre las bacterias, que son los microorganismos que verdaderamente atacan.

En esa línea, la SADI remarcó que la toma por autoadministración de antibióticos es “peligrosa” y aseguró que “evitar el uso indebido de antibióticos es clave para frenar la resistencia antimicrobiana”.

La SADI recomendó además que en la estación fría, quienes formen parte de grupos de riesgo tengan que vacunarse contra la gripe deben hacerlo para evitar cuadros graves o internaciones. De igual modo, recordó que las personas gestantes deben vacunarse contra el VSR de forma obligatoria y contra la influenza.

Resistencia antimicrobiana

Los antimicrobianos – en particular los antibióticos, los antivíricos, los antifúngicos y los antiparasitarios – son medicamentos que se utilizan para prevenir y tratar infecciones en los seres humanos, los animales y las plantas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe la resistencia a los antimicrobianos (RAM) como el fenómeno que se da cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos, lo que hace más difícil el tratamiento de las infecciones e incrementa el riesgo de propagación de enfermedades, de aparición de cuadros graves y de muerte.

Como consecuencia de la farmacorresistencia, los antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos se vuelven ineficaces, por lo que las infecciones son cada vez más difíciles o imposibles de tratar.

La aparición y propagación de patógenos farmacorresistentes que han adquirido nuevos mecanismos de resistencia, lo que conduce a la resistencia a los antimicrobianos, siguen comprometiendo nuestra capacidad para tratar infecciones comunes. Es especialmente alarmante la rápida propagación mundial de bacterias multirresistentes y panresistentes, denominadas también “superbacterias”, que provocan infecciones que no pueden tratarse con los medicamentos antimicrobianos al uso, como los antibióticos.

Entre otras, la OMS señala que se han vuelto ultrarresistentes las bacterias causantes de infecciones urinarias, la Escherichia coli (responsable del Síndrome Urémico Hemolítico) y la Klebsiella pneumoniae, muy común en infecciones nosocomiales, es decir, dentro de centros sanitarios.

Cifras y datos

*La OMS ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad.

*El uso indebido y excesivo de los antimicrobianos es el principal factor que determina la aparición de patógenos farmacorresistentes.

*La falta de agua limpia y saneamiento, y la prevención y control inadecuados de las infecciones fomentan la propagación de microbios, algunos de los cuales pueden ser resistentes a los tratamientos con antimicrobianos.

*El costo de la resistencia a los antimicrobianos para la economía es considerable. Además de muerte y discapacidad, la prolongación de las enfermedades se traduce en estancias hospitalarias más largas, la necesidad de medicamentos más caros y dificultades financieras para las personas afectadas.

*Sin antimicrobianos eficaces, los resultados de la medicina moderna en el tratamiento de infecciones, especialmente durante cirugía mayor y quimioterapia contra el cáncer, se verían comprometidos en mayor grado. (03-08-25).