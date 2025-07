Para Esteban “Bichi” Fuertes, “la única solución” para Colón es que vuelva el expresidente Vignatti

Send an email

Esteban Oscar “Bichi” Fuertes. Restan presentaciones. 301 partidos y 142 goles con la camiseta de Colón lo ubican en la historia grande del club. Por estos días tomó relevancia una extensa entrevista en donde lanzó una inesperada frase: “La única solución para Colón es que vuelva Vignatti”.

¿Se mete en la política de Colón?

El dorreguense, máximo goleador de la institución de barrio Centenario, fue consultado por el presente del sabalero.

—¿Cuál es la solución que ves?

— Siempre digo que la gente que tenga ganas de agarrar a un club tiene que estar capacitada y que tenga respaldo económico que si se necesita comprar a un jugador, lo haga. Colón está muy mal económicamente.

Se fue muy mal porque se fue al descenso y la gente se enojó con él. Pero la única solución que yo veo es que vuelva Vignatti. Es el único tipo capacitado como para poder sacarlo de esta situación.

Ya lo hizo en su momento cuando Colón estuvo 15 años en la B. Vino él, dijo ‘lo voy a ascender’ y armó un equipo de ‘hombres’, porque en esa categoría necesitas ‘hombres’ y ‘voy a traer un técnico que pueda manejar ese equipo’, cosa que lo hizo con Pedro Chabai.

En la continuidad de su exposición, Fuertes reconoció que “hace muchos años que no hablo con él, cinco o seis años. Estuve en Santa Fe una semana y me di cuenta que es el único tipo que lo puede sacar del pozo.

“Colón fue mi casa durante muchos años. Estaría dispuesto a escucharlo a él. Me han hablado otros candidatos pero creo que no están a la altura de manejar el club y les agradecí. Si me llama José o su gente, le puedo llegar a decir que sí”, sumó Bichi.

Colón, antes y ahora

En otro tramo de la entrevista con “Habrá Señales”, ciclo conducido por Mario Cordo, a Bichi se le preguntó por el campeonato del 2021 y la comparación con la época en la que él fue jugador.

“Tuvimos a los mejores técnicos, Coco Basile, Pacho Maturana, Tata Martino, Patón Bauza, Turco Mohamed, Osvaldo Piazza; y grandes planteles. Pero en esa época River, Boca, Vélez, San Lorenzo, Independiente también tuvieron grandes planteles”, señaló.

“Tenés que ser muy malo para no entrar en las copas internacionales. Van 16 equipos de 30. Antes era mucho más complicado. No hay que sacar méritos a Colón o Platense”, agregó.

Y reflexionó: “Tuvimos tres equipos que pudimos ser campeones. En el 2000, con el “pelado” Piazza salimos segundo; en el 2005 con Coco Basile teníamos un equipazo. Con el “Turco” también pudimos haber ganado, nos faltó muy poquito”. (Fuente El Litoral). (24-07-25).