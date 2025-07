Monte Hermoso: Matías Rico propone una noche especial ‘observando el lado oscuro’ en el Centro de Observación Astronómica

Send an email

Hoy sábado 12 de julio, desde las 21:30, el Centro de Observación Astronómica de Monte Hermoso será el escenario de una propuesta singular, en la que la ciencia y el arte se fusionarán bajo el cielo nocturno.

La propuesta, denominada Observando el Lado Oscuro, a cargo de Matías Rico, propone una velada donde se podrá observar la Luna a través de telescopios, mientras suena en vinilo The Dark Side of the Moon, el clásico álbum de Pink Floyd.

“Explorá el universo visible… y el lado oculto que vibra en cada nota”, anticipan desde el COAMH, en una actividad gratuita que requiere inscripción previa a través del sitio coamh.com.ar.

Con la Luna como protagonista, la actividad promete un recorrido astronómico y sensorial para disfrutar del cielo desde otra perspectiva. (Noticias Monte Hermoso). (12-07-25).