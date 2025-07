Ganaron Monte e Independiente y no se bajan de la punta

Se jugó esta tarde la decimocuarta fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Estos fueron los resultados:

Monte 7 (Matías Martin -3-, Ramiro Ullmann -2-, Nicolás Lozano, Lucas Seleme)

Ventana 0

Villa Rosa 2 (Nahuel Enrique, Facundo Arana)

Ferroviario 3 (Julián Masciale, Bruno Montero, Matías Lencinas)

San Martín 3 (Aaron Masciale, Juan Garay, Galo Merlo)

SUPA 3 (Lucas Irusta, Luciano Mellado, Giuliano Massarella)

Progreso 0

Independiente 1 (Joel Gómez, en contra)

Porteño 1 (Nicolás Restivo)

Suteryh 2 (Tiziano González, Axel Rivera)

POSICIONES: Monte e Independiente, 31 puntos; Porteño y Ferroviario, 25; SUPA, 24, Villa Rosa, 17; San Martín, 16; Suteryh, 12; Progreso, 9; Ventana, 5.

PRÓXIMA FECHA (15TA.): Monte vs. Suteryh, Progreso vs. Villa Rosa, Ferroviario vs. SUPA, Porteño vs. Independiente y San Martín vs. Ventana. (06-07-25).