Se jugará mañana domingo la decimocuarta fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Este es el programa de partidos:

MONTE VS. VENTANA

PROGRESO VS. INDEPENDIENTE

SAN MARTIN VS. SUPA

VILLA ROSA VS. FERROVIARIO

PORTEÑO VS. SUTERYH

POSICIONES: Monte e Independiente, 28 puntos; Porteño, 25; SUPA, 23; Ferroviario, 22; Villa Rosa, 17; San Martín, 15; Suteryh y Progreso, 9; Ventana, 5. (05-07-25).