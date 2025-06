Chalde dio detalles del futuro Centro Universitario Municipal

Send an email

El intendente Juan Chalde expresó que tiene “muchas esperanzas e ilusiones” con el proyecto para crear un Centro Universitario Municipal.

Cabe recordar que el municipio se encuentra en la etapa final de adhesión al programa “Puentes de la provincia de Buenos Aires”, con la firma del convenio programada para el 27 de junio en Mar del Plata, que contará con la presencia del gobernador Axel Kicillof.

Este convenio permitirá al municipio establecer un centro universitario que ofrecerá diversas carreras de universidades nacionales que se sumen al programa. Según el intendente, esta iniciativa representa una “apertura del estudio universitario muy interesante” para los jóvenes de la localidad.

El futuro centro se ubicará en el edificio municipal de la calle Yrigoyen al 800, donde actualmente opera la sede de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO). Con los recursos del programa, se llevará a cabo una ampliación de las instalaciones para adaptar el espacio a las necesidades de las nuevas carreras. El programa “Puentes” cuenta con financiación del Banco Mundial, lo que garantiza los fondos necesarios para la infraestructura, según ha señalado el jefe comunal.

Una vez firmado el convenio, el municipio recibirá un desembolso de dinero destinado a la obra, para la cual ya se han presentado todos los planos requeridos. En cuanto a los costos, el municipio asumirá el mantenimiento del centro, que incluirá el personal de atención y los servicios públicos como luz, gas y teléfono. Por su parte, el pago a los docentes será responsabilidad de cada universidad, lo que significa que el gobierno local no incurrirá en gastos por las carreras. Su función se limitará a proporcionar el espacio y la infraestructura necesaria.

La modalidad de estudio será mayoritariamente a distancia, aunque los alumnos deberán asistir al centro para participar en las clases a través de una pantalla, donde estará presente el profesor titular de cátedra. El intendente aclaró que, aunque no habrá presencia física del docente en el aula, el formato no será completamente virtual, ya que el contacto será programado y no permitirá que los alumnos estudien a su conveniencia.

En declaraciones al diario La Voz del Pueblo, Chalde no ocultó su entusiasmo por esta iniciativa, especialmente para las localidades pequeñas, donde los jóvenes podrán estudiar sin necesidad de abandonar su hogar, lo que evitará el “desarraigo” y generará beneficios económicos y nuevas oportunidades.

Aún no se ha definido el mecanismo para la elección de las carreras a ofrecer ni la cantidad de ellas por año. (La Voz del Pueblo). (23-06-25).