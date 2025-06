Panorama muy complicado: El intendente de Monte Hermoso pone en duda que se pueda cumplir con el resto de la agenda de eventos

Promediando el segundo año de su mandato, el jefe comunal está frente a una encrucijada, como el resto de los municipios, según describe. El desafío es resolver cómo afrontar lo que viene ante la sensible reducción de los ingresos presupuestados.

Hernán Arranz pone el acento en el consumo como factor determinante de la situación que vive Monte Hermoso.

«El consumo está muy parado, no hemos tenido un verano satisfactorio, hemos perdido el mes de febrero, que lo habíamos incluido dentro de lo que era temporada muy alta, con diversas actividades, con un crecimiento exponencial durante los últimos años, pero este verano vivimos un febrero de épocas pasadas, de hace 15 o 20 años».

Ese factor incide más porque «más allá de lo que es el consumo en Monte Hermoso, estamos sufriendo también lo que es el consumo en general del país, con una reducción de casi al 40 % de lo que fue el año anterior, o del 21, 22, y eso bajó muchísimo el balance del verano en sí, a pesar de un enero muy satisfactorio, muy bueno, con mucho nivel de consumo».

Alerta financiera

A esa comprobación, le agrega «lo que le pasó a Bahía Blanca; nosotros vivimos muchos fines de semana de lo que es el turismo de la zona. Y Bahía Blanca tiene un nivel muy grande de turistas que nos vienen a visitar. Así que el panorama es complicado. Estábamos acostumbrados a que se mantenía un movimiento exponencial los fines de semana, y ahora no está sucediendo».

Admite que el municipio está «en una situación de alerta financiera, porque Nación está recaudando muchísimo menos, lo que hace que el porcentaje de lo coparticipable sea menor». La cuenta es clara: «La coparticipación hacia la provincia es muchísimo menor y eso repercute en lo que recibe cada municipio. Los fondos que están llegando son similares a los de mayo del año pasado. Teníamos planificado que vinieran unos 800 y algo de millones y recibimos poco más de 500. Son 300 millones de pesos menos ingresados en las arcas del municipio».

Encrucijada

Por esa razón, explica, «los municipios estamos en una encrucijada. El pago de aguinaldo está asegurado, pero de ahí en adelante va a estar muy, muy complejo. Estamos revisando qué vamos a hacer con todo el calendario turístico que resta, que es amplísimo, el Enduro, la Fiesta de las colectividades, la de la Cerveza, y los fuegos artificiales; evaluamos todo, porque hoy no estamos en condiciones de afrontar una sola fiesta de esas cuatro importantes que tenemos».

Según Arranz, «una cosa es que no vengan fondos extraordinarios como para hacer tal o cual obra, y otra cosa es que estemos obligados a recalcular todo porque nos vemos afectados en la diaria, mes a mes».

Elecciones

Las opiniones del intendente montehermoseño fueron expresadas en una entrevista para el programa Círculo rojo en la emisora bahiense Continental, donde en otro tramo lo consultó sobre las próximas elecciones de medio término.

Definió como «complejo» el armado en su partido, «porque claramente hay algunas diferencias. Por las declaraciones de Cristina y de Axel Kicillof, el gobernador, en estos últimos días, creo que han llegado a un punto de encuentro, de diálogo para delinear las listas para hacerle frente a lo electoral. No hay posibilidad de que ni los intendentes podamos hacerle frente a un peronismo dividido, ni los dirigentes. No hay un contexto como para que nos demos el lujo de plantear diferencias ante el electorado».

Recela de las encuestas que pronostican un triunfo del oficialismo nacional en siete de las ocho secciones electorales de la provincia, «perdiendo la tercera sección con Cristina como candidata», señala. «Me cuesta mucho creer que la gente esté apoyando este modelo económico del que ya hemos tenido experiencia durante muchísimos años. La realidad es que se envalentonaron con la elección de Capital, que es casi una isla electoral, donde el peronismo siempre saca los mismos números. Creo que lo que tiene que ver con provincia está muy alejado de lo que ellos piensan».

Analiza a los adversarios: «Seguramente van a estar en estos días juntándose para hacer un frente electoral en conjunción con el PRO y con el radicalismo, que es un rejunte de dirigentes que van a querer un cargo y no van a tener para todos. Para ellos la idea de hacer un frente con todos adentro puede ser buena, pero la realidad es que después se tienen que poner a discutir cargos, lo que se va a llevar cada uno. Ya tienen problemas internos», indica.

Qué se juega en las elecciones

«En esta elección el gobierno se juega a llegar medianamente bien. Creo que va a ser una catástrofe después de lo que pase con las elecciones. De todo tipo, porque, donde nos juntamos a charlar los temas importantes de la región, por ejemplo, las rutas que hay, que yo no digo que los peronistas no tengamos que ver en cómo están las rutas, que podríamos decir que es un fracaso de la política, pero que hayan suspendido el bacheo, que no corten el pasto en las banquinas, que no hayan hecho una obra pública en estos casi dos años que están gobernando».

Acentúa la crítica a la gestión nacional: «Van en contra de todos los sistemas, algo que a muchos les puede parecer osado o se lo pueden festejar, pero en algún momento nos vamos a tener que sentar todos a charlar los temas bien importantes, de lo que se necesita para cada una de las sociedades. Nosotros hasta este momento aguantamos la motosierra desde el municipio de Monte Hermoso, porque no estamos de acuerdo con desfinanciar el deporte, desfinanciar la cultura, la salud».

Arriesga el jefe comunal, finalmente, que «es muy difícil que esto que están planteando no se les caiga. La gente está comprando ropa en otros países, el circuito productivo del país está empezando a caer, no es negocio para nadie esta manera de gobernar y, para mí, van a llegar a estas elecciones con algo de popularidad y después se les va a caer todo». (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (10-06-25).