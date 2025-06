Chalde y otros intendentes de la región apoyaron el reclamo del INTA y la Chacra de Barrow

Se produjo este lunes una reunión de los cuatro intendentes con los que interactúa la Chacra Experimental de Barrow en la sede de la entidad, en la que todos coincidieron en visibilizar y apoyar el reclamo para evitar los recortes que el gobierno nacional realiza en la entidad, los que afectarían seriamente a la investigación destinada a mejorar la calidad de los alimentos, y el seguimiento de las diversas prácticas que se realizan en la Chacra.

Luego de la reunión, en conferencia de prensa, cada uno de ellos dio su opinión y todos fueron coincidentes con que es necesario visibilizar el problema y dar el apoyo total para que tengan continuidad los distintos proyectos que la entidad viene realizando desde hace más de cien años.

Natalia Carrasco: “nos preocupan los cambios en nuestra línea de trabajo”

La primera en hablar fue la directora de la Chacra, Ingeniera Natalia Carrasco quien agradeció “a todos los medios por estar presentes para ayudarnos en visibilizar esta problemática, también a los consejos, productores, personal de la chacra, y funcionarios de cada partido al que pertenecemos como Adolfo González Chaves, San Cayetano, Dorrego y Tres Arroyos, por ayudarnos”.

·”En esta ocasión nuestra preocupación recae en el INTA, tanto a nivel nacional como local; nos preocupa lo dicho por los distintos funcionarios públicos ante posibles cambios en nuestra línea de trabajo, impactando en nuestro desarrollo territorial, los mismo generaría una menor llegada a nuestro sector, siempre tratamos de tener el mayor contacto con nuestro productores, además de distintas agencias y empresas, estamos ante el peligro que eso se reduzca”, dijo.

“Lo que más nos preocupa es la toma de decisiones, ya que siempre fueron decididas en una reunión en conjunto con las entidades, universidades y el Agro, en la actualidad tememos que esa idea cambie y sea el gobierno quien decida quitándole la dependencia al INTA, impidiéndonos trabajar por y para el productor”, relató Carrasco.

“”En estos últimos años en la Chacra experimental de Barrow hemos perdido casi el 50% del personal, teniendo gran cantidad de vacantes y debemos luchar, con menos compañeros, a su vez podemos perder un 25 o 30% más de perdida, dejándonos sin un 65% del personal, perdiendo un montón de líneas de trabajo, está información y datos que dependen de muchas empresas e instituciones.

“La preocupación en la Chacra recae en no poder responder a los problemas territoriales y demandas en todo el agro, algo constante”, concluyó.

Pablo Garate: “es rara la situación por la que estamos pasando”

A su turno, el intendente Pablo Garate sostuvo que “los cuatro intendentes somos parte de la región y que somos de espacios políticos diferentes y tiene que ver que nosotros lo que planteamos es que es una muestra de articulación entre lo público y lo privado lo que hace el INTA; es rara la situación por la que estamos pasando: el gobierno nacional ataca organismos que funcionan, el INTA, el Garrahan y tenemos a su vez organismos que no funcionan que no acercan al desarrollo local, al municipio”.

“Es increíble que se meta la política se meta después de 70 años en un organismo y me parece que el INTA no merece este tratamiento; nosotros, el peronismo defendemos a los trabajadores del INTA y las acciones que tienen con el trabajo a la par con los productores, por lo cual vamos a seguir visibilizando el tema y lo que hicimos ya pedirles a empleados del sector que acompañen esta mirada porque ahí están un montón de desafíos que tiene que ver con la calidad de los alimentos, y desde nuestros lugares lo que estamos haciendo es visibilizar nuestro apoyo a este organismo”, finalizó.

Juan Carlos Chalde: “Queremos visibilizar el problema y acompañar”

El intendente de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde, a su turno expresó: “venimos a acompañar este proceso de visibilizar lo que está pasando, sabemos lo importante que es el INTA en los diferentes procesos que acompañan a los productores en el desarrollo agropecuario sobre todo a quienes necesitan del apoyo, ya que por cuestiones de suelo y clima el desarrollo que ha hecho el INTA hizo que la producción sea sustentable en el tiempo”.

“Este comportamiento del INTA tiene que ver con la articulación político-privada sin depender de los gobiernos de turno, y valoramos que tiene que persistir en el tiempo, y es importante mantener una forma de mantener las decisiones que no tienen que ver con la idea de un solo funcionario sino con todo el pensamiento de toda la región”, agregó.

“Pretendemos que esta visibilización haga que se mantenga en el tiempo; los procesos de reordenamiento se podrán discutir, pero hay que resaltar la importancia y la experiencia acumulada de profesionales en años que no deberían perderse, y pretendemos reforzar aquellas estructuras, esperemos que estas reflexiones que se hacen en conjunto sirvan para que se tomen esas decisiones”, finalizó.

Lucía Gómez: “El INTA y la Chacra tienen un fuerte contenido social”

La intendente de Gonzales Chaves, Lucía Gómez expresó que “acompañamos desde el Ejecutivo y el Concejo Deliberante a través de la concejal Gachetegui, porque afectaría la calidad productiva de nuestro distrito y tanto el INTA y la Chacra tienen un fuerte contenido social”.

“Creemos que ese rol no se tiene que perder, y acompañamos por supuesto el reclamo y también acompañar el recorte que han tenido los empleados y también acompañar a nuestros productores, en ese sentido vamos a estar acompañando este reclamo”, concluyó.

Gargaglione: “estamos para apoyar todo lo que se hace bien”

El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione agradeció la invitación para participar por parte de la Ingeniera Carrasco, y sostuvo: la verdad es que estamos preocupados, he tenido contacto con un director que tiene representación con la entidades rurales, y creo que el primer asunto para tener en cuenta es que se modifica la gobernanza y queda supeditado al as decisiones políticas del gobierno de turno.

Si algo tiene este país es que no han tenido continuidad las políticas públicas y la gente se empieza a dar cuenta, pero en un organismo que tiene continuidad política, mejorando la producción con desarrollo científico, y queremos que haya un camino más predecible.

Muchas veces es necesario restructurar para buscar la eficiencia pero como lo explicó Natalia estamos hablando de personal técnico, científico que pierde el fin para lo que está el INTA, por lo que acá estamos para darle el apoyo; creemos que el INTA es necesario en esta región, sobre todo para los productores chicos y medianos que son los motores de nuestros pueblos tienen al INTA como un respaldo técnico- científico para lograr mejorar la producción primaria y lo que significa, estamos para apoyar porque queremos que el INTA siga cumpliendo con la articulación; sabemos que hemos tenido un ida y vuelta de los programas, por lo que es necesario apoyar lo que hace bien para producirlo que se hace bien; a seguir trabajando juntos para que INTA y Chacra de Barrow sigan cumpliendo con lo que tiene que cumplir”. (LU 24). (09-06-25).