Ganaron SUPA, Atlético, Independiente y Ferroviario

Se jugó esta tarde la undécima fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Estos fueron los resultados:

Ventana 0

Independiente 1 (Valentín Favre)

SUPA 3 (Franco Costa, Lucas Gerbaudo, Giuliano Mazzarella)

Progreso 0

Ferroviario 1 (Benjamín Fernández)

Porteño 0

San Martín 1 (Joaquín Martínez)

Atlético 3 (Franco Ortíz -2-, Tomás Duarte)

*El partido entre Suteryh y Villa Rosa se disputaría el 9 de julio.

POSICIONES: SUPA, 23 puntos; Atlético e Independiente, 22; Porteño y Ferroviario, 19; San Martín, 15, Villa Rosa, 14; Suteryh, 6; Ventana, 5; Progreso, 3.

PRÓXIMA FECHA (DECIMOSEGUNDA): Villa Rosa vs. San Martín, Monte vs. Ferroviario, Porteño vs. SUPA, Progreso vs. Ventana e Independiente vs. Suteryh. (08-06-25).