Se disputará este domingo la undécima fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Este es el programa de partidos: Suteryh vs. Villa Rosa, Ventana vs. Independiente, SUPA vs. Progreso, Ferroviario vs. Porteño y San Martín vs. Atlético.

POSICIONES: SUPA, 20 puntos, Atlético Monte Hermoso, Porteño e Independiente, 19; Ferroviario, 16; San Martín, 15; Villa Rosa, 14; Suteryh, 6; Ventana, 5; Progreso 3. (08-06-25).