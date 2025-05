Ajedrecistas de Dorrego tuvieron un buen debut en torneo regional

El pasado domingo, el Círculo de Enseñanza y Práctica de Ajedrez “La Reserva de Dorrego”, que inició sus actividades en abril, participó en el prestigioso torneo regional Prix de ARASO, en Coronel Suárez.

Los jugadores que representaron a la Municipalidad local fueron Camilo Rocha y Santiago Claverie en categoría sub 8; Carmelo Moller, Tomás Irazusta y Juan Martín Taleb en sub 12; Mora Sarti y Emilia Márquez Swenger en sub 14; Ezequiel Anchinello en sub 16; y Emmanuel Piñero y Javier Claverie en la categoría Mayores.

Cabe destacar que, en esta primera experiencia a nivel regional, los ajedrecistas de Dorrego demostraron un buen desempeño. (26-05-25).