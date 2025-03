Unos 80 autos, entre taxis y remises, ya no sirven más en Bahía tras la inundación

Sergio Moreno, titular de la Cámara de Taxis de Bahía Blanca, aseguró que unos 80 vehículos ya no sirven más producto de los destrozos que provocó la trágica inundación en la vecina ciudad del pasado viernes 7 de marzo.

“Estamos haciendo un relevamiento, en mayor o menor medida todos los taxis y remises se vieron afectados por la inundación. De los 450 autos que hace 20 días estaban trabajando normalmente, el 20%, unos 80 vehículos, todavía no pudieron incorporarse al servicio y difícilmente lo hagan”, mencionó.

“Hubo varios autos que estaban en cocheras subterráneas, porque a la hora que se produjo la inundación estaban esperando el cambio de chofer a chofer. Los que quedaron en medio de esa situación no se van a poder recuperar. Todo lo que es electrónica, capaz que al principio no se notaba, pero con los días fueron apareciendo problemas. La humedad en los circuitos es tremendo, porque el vidrio no te baja, o no sube, o las puertas se traban”, continuó Moreno.

“Al ver lo que estaba pasando, inmediatamente los taxistas buscaron refugio. Nadie se imaginó la dimensión de lo que terminó sucediendo. Y los que no salieron porque todavía era muy temprano, igual se les rompió el auto porque se les inundó la cochera. Y el agravante para nosotros es que no existe un seguro contra todo riesgo para taxis y remises ni seguro de destrucción total”, manifestó el dirigente.

Por último, Moreno dijo: “Había un proyecto de ordenanza del HCD que todavía no se aprobó porque no se estaban realizando las sesiones, que es para que los conductores tengan un carnet universal y puedan conducir cualquier auto. Ahora, con esto que pasó, va a ser fundamental porque muchos autos no sirven más y la gente tiene que seguir trabajando”, completó. (BH Info). (27-03-25).