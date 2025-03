Macarena Flores cuestionó al Ejecutivo porque no aceptó el ingreso de una nota de su bloque: «Nos preocupa la situación», dijo

La concejala de Unión por la Patria, Macarena Flores, presentó una moción de privilegio para cuestionar una decisión del Departamento Ejecutivo en relación a una nota presentada por su bloque.

“Esta moción de privilegio tiene que ver con una situación que atravesó este bloque. Es una situación que nos preocupó, que nos preocupa, que vivimos ayer (por el martes pasado) con el director de Gobierno (Silvio Canavesi) y con el Ejecutivo municipal”, dijo Flores inicialmente.

Luego, destacó que el bloque realizó un pase interno, solicitando el ingreso de una nota sobre un tema puntual, una acción que, aunque no está reglamentada, es una práctica habitual y legítima dentro de las funciones del Concejo. “Atravesamos una situación bastante rara y que, a nuestro entender, no debería volver a pasar”, afirmó.

La concejala relató que, el día anterior, habían entregado en manos del director de Gobierno una nota y esperaron a que este firmara su ingreso. Sin embargo, el director les notificó que primero leería el documento y luego se lo devolvería. “Pasaron los minutos, nos quedamos esperando en el bloque. Fue hacia el despacho del intendente municipal con la nota. No tuvimos noticias hasta el día de hoy (miércoles), que recibimos nuevamente la nota sin firmar, no aceptando el ingreso de la misma”, explicó Flores.

Subrayó que, aunque el director había puesto la nota en conocimiento del intendente y otros funcionarios, no comprendían por qué el Ejecutivo tenía la facultad de decidir si darle curso o no. “Han sido muchas las notas ingresadas por esta modalidad y no se ha tenido respuesta o no se le ha dado curso justamente. No entendemos el porqué de no aceptar al menos el ingreso”, expresó.

Flores enfatizó que la nota sigue en el bloque, pero que se había realizado el ingreso formal de la misma. “Nos preocupa la situación, esperamos que esto no vuelva a suceder porque, insisto, es una de las facultades que tiene este cuerpo, es legítima, no hicimos nada fuera de lugar y nos preocupó la forma”, agregó.

La concejala finalizó su intervención señalando que la nota estuvo en poder del Ejecutivo municipal durante 24 horas y que no se dio lugar al ingreso. “Distinto hubiese sido si en el momento en que nosotros ingresamos la nota, sin leerla, nos dicen que no quieren recibirla. Hubiese sido otra situación, pero es algo que nos preocupa, por eso lo manifestamos hoy. Esperamos que no vuelva a pasar porque no fue un accionar fuera de lugar, todo lo contrario”, cerró.

Fuentes consultadas por LA DORREGO confirmaron que la inquietud del bloque de la oposición está relacionada con la realización de un espectáculo organizado por la Municipalidad en la plaza central el domingo 9 de marzo, dos días después del trágico temporal que afectó a Bahía Blanca y que generó, incluso, que el propio bloque de UXP repudiara el hecho a través de un comunicado. (17-03-25).