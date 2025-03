Buscan a dos niñas de uno y cinco años que desaparecieron durante el temporal en Bahía Blanca

Send an email

Una desesperada búsqueda se lleva adelante en Bahía Blanca luego de que se confirmara que dos menores de edad de uno y cinco años, identificadas como Delfina y Pilar Hecker, desaparecieron en medio del histórico temporal que azotó la ciudad y que provocó destrozos y al menos diez muertos. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, indicó este sábado que la búsqueda está en marcha. “Estuvieron recorriendo los centros de evacuación para ver si las encontraban. No hay novedades”, informó en declaraciones televisivas.

En tanto, en diálogo con LN+, una de las tías de las nenas, Noelia Haag, relató cómo fueron los eventos. Pilar y Delfina se encontraban junto a sus padres en el auto de la familia cuando comenzó a llenarse de agua. “Estaban pasando de su auto a la combi de Andreani porque el auto estaba lleno de agua. Iban a hacer el traslado y los arrasó el agua”, detalló.

Allí explicó que su hermana Marina, la madre de las menores, logró divisar cómo el chofer de la camioneta “agarró a la bebé de un año”. “El conductor toma a la nena y el agua se llevó la camioneta, el chofer, la nena… mi hermana terminó detrás del desarmadero El Cholo. El agua se llevó también el auto de ellos”, explicó. Esa camioneta fue hallada este sábado a la mañana por una avioneta entre la Ruta 3 y Cerri, cerca del desarmadero al que fue arrastrada Marina.

El primer contacto que estableció Marina tras el incidente tuvo lugar el viernes a las 11 del mediodía, cuando se comunicó con su madre a través del celular de un empleado del desarmadero para avisarle de la situación y pedirle que no viajara a Bahía Blanca. “A las 2 de la tarde volvió a tener comunicación con mi mamá, el hombre la atiende, le pasa con Marina y le explica lo mal que estaba en el desarmadero. Que no sabía nada de Andrés, su marido, ni de las nenas. Después intentaron comunicarse y les daba que ese número no pertenecía a un abonado en servicio”, comentó Haag.

El viernes por la noche Marina se reencontró con su esposo Andrés en el cuartel de Bomberos. Desde entonces, continúan la búsqueda incesante de sus hijas. “A la mañana de este sábado los fueron a buscar a Cerri para ir a Bahía Blanca a ver en todos los centros de refugio y hospitales en busca de datos de las nenas. Según la información que recauden, empezarán a hacer una búsqueda. Nosotros somos de Villarino, de Mayor Buratovich, estamos esperando que nos liberen la ruta para ir a ayudar con el rastrillaje”, sumó. (Fuente La Nación). (08-03-25).