(Entrevista en LA DORREGO) Diego Bertone y la posibilidad de presidir la Liga de Fútbol: «Es un lindo desafío»

Diego Bertone expresó por LA DORREGO su entusiasmo ante la posibilidad de presidir la Liga de Fútbol local.

Destacó la importancia del apoyo recibido por parte de algunos clubes y sus dirigentes.

«Es un lindo desafío», afirmó Bertone, en el programa Radio Deportiva, y se describió como una persona que disfruta de los grandes retos.

Dijo que su decisión de postularse no fue tomada a la ligera, sino que fue impulsada por la insistencia de varios presidentes de clubes que vieron en él un potencial líder con una visión social y un empuje renovador.

«Cuando me dicen que no encontraban candidato, me llamaron distintos presidentes, y eso me motivó a aceptar», aclaró.

«No pasó por mi cabeza bajarme de la pelea», admitió al ser consultado si evaluó la posibilidad de declinar su postulación cuando se enteró que Ogue Madariaga había expresado su voluntad de presidir la Liga. En este sentido, mencionó que cumplió con su palabra una vez que decidió aceptar el desafío. «Siempre que doy la palabra, la cumplo», añadió.

Según Bertone, la Liga tiene previsto reunirse este viernes con ambos candidatos, y expresó su deseo de que la decisión se tome pronto, preferiblemente antes de la asamblea del martes 18, para que los clubes tengan claridad sobre el futuro liderazgo.

Para el hombre de Oriente, la competencia entre Bertone y Madariaga, lejos de ser una confrontación, se presenta como una oportunidad para la democracia en el fútbol local. «Es una competencia sana», señaló Bertone, quien reconoció el respeto mutuo que existe entre ambos candidatos. «Hemos trabajado juntos en el pasado y compartido experiencias dirigenciales», comentó.

«Creo que es bueno para la gente y para los clubes tener distintas miradas», reflexionó.

Escuchá la nota:

13-02-25