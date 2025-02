Angeladas, elenco integrado por el dorreguense Darío Boggón, ganó el premio Estrella de Mar en el rubro Transformismo

Send an email

Este lunes 3 de febrero se entregaron los premios Estrella del Mar, en la ciudad costera de Mar del Plata. Allí se destacaron las mejores producciones y desempeños teatrales de la Argentina.

En esta edición, el premio Estrella de Mar de Oro, que celebra el mejor trabajo del año, fue para Gabriel “Puma” Goity.

Con la presentación de apertura de Florencia Peña, este año se celebró el 50° aniversario del premio, cuya primera entrega fue en el verano de 1975. La gala se llevó a cabo en el Gran Hotel Provincial y estuvo conducida por Sebastián Pardo y Brenda Caretto.

En el rubro Transformismo, el premio fue para el espectáculo Angeladas, elencto integrado por el dorreguense Darío Boggón.

En un posteo dirigido a amigos, colegas y familiares, Darío compartió en sus redes sociales la alegría tras el galardón. Este reconocimiento, que representa años de esfuerzo y dedicación, marca un hito en su carrera artística.

“Para quienes me conocen verdaderamente, saben lo que significa esto para mí. Han sido muchos años de trabajo para ser visibles en lo que hacemos. Este esfuerzo, que para el público a menudo es solo el resultado final, está lleno de sacrificios que solo quienes me rodean pueden apreciar”, expresó.

Destacó la importancia de los premios en el ámbito del espectáculo, comparando el Martín Fierro en televisión con los Estrella de Mar en el teatro. “Estar nominado y rodeado de figuras como Facundo Arana, Moria Casán, Nora Carpena, Florencia Peña y Nito Artaza fue una experiencia increíble. Ganar el premio y poder levantarlo como el mejor espectáculo de transformismo es una sensación indescriptible”, agregó.

Agradecido por el apoyo recibido, Darío compartió que el día de la premiación estuvo lleno de entrevistas y mensajes de felicitaciones de personas queridas y de aquellos que no conocía, pero que lo sorprendieron con palabras de aliento. “Siento que esto marca un antes y un después en mi vida. He luchado muchísimo por esto y, finalmente, se dio. He puesto el pecho y mucho amor durante años para que esto sucediera”, destacó. (06-02-25).