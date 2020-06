Fuertes: “Siempre que me fui sabía que iba a volver a Colón”

Esteban Fuertes es referencia ineludible de fútbol para la historia de Colón, ya que es el máximo ídolo y el jugador que convirtió más goles y tuvo más presencias con la rojinegra. Además, se dio el lujo de ser manager, entrenador y como jugador sabalero fue convocado a la Selección Argentina por Diego Armando Maradona.

Fuertes habló con el periodista santafesino Luciano Barroso, de Wing Izquierdo, por Instagram, se refirió a cómo atraviesa sus días en cuarentena y afirmó: “Estoy entrenando todos los días, también descubrí una pasión en la cocina, por lo cual todas las noches trato de hacer algo. Arranqué el año pasado, hice un curso de cocina, fueron cuatro meses, y luego comencé, me gustó. Antes no podía hacerlo”.

Luego se metió de lleno en lo que fueron sus inicios en el fútbol y Fuertes manifestó: “Arranqué en Sarmiento de Coronel Dorrego, luego fui a Sporting de Punta Alta. Allí aprendí mucho de Darío Bonjour, quien me tenía un cariño muy especial, me ayudó mucho y me dio el empujón que se necesita para llegar al fútbol grande, gracias a él fue que llegué a Independiente. Estaba por cumplir 19 años. En los equipos grandes no es que llegás y tenés un lugar, sino que siempre llevan buenos jugadores, por eso tomé la decisión de ir a foguearme a El Porvenir, que estaba en la Primera B Metropolitana, donde me fue bien”.

Luego, Bichi Fuertes agregó cómo siguió su carrera en el fútbol antes de llegar a Colón y dijo: “En El Porvenir convertí 17 goles, me querían Los Andes y Tigre. Pero caí en Los Andes, que tenía afinidad política con Independiente, se armó un equipo impresionante, se peleó el campeonato de punta a punta y tuvimos la chance de ascender”.

“No estaba identificado con Independiente, más allá que había debutado en Primera, tampoco era tan conocido. Ocurrió lo mismo con Matute Morales. Me adapté rápido (a Racing), me llevó Miguel Brindisi, que me había tenido en Independiente, tuve un gran recibimiento de mis compañeros que me hicieron sentir uno más. Uno de los referentes de ese plantel era Teté Quiroz, era la voz de mando. Al igual que el Mago Capria, Nacho González, teníamos un equipo de hombres”, contó Fuertes.

Luego, se refirió a cómo fue su llegada al Sabalero e indicó: “No tenía ninguna relación con Colón, son las cosas que tiene el fútbol. Caes una ciudad, no tenía pensado quedarme tanto tiempo. Así es la vida del fubolista. A medida que fue pasando el tiempo el romance fue creciendo. Es el destino. Mis abuelos y mis hermanas son nacidos en San Justo. Mi abuelo era hincha de Colón, nos hablaba de River o Colón. En el año 80 no veíamos tanto el fútbol porque no se veía tanto por televisión, pero muchas veces nombraba al club. Cuando llegué Colón venía de pelear el campeonato. Me gustó mucho la tranquilidad de la ciudad, ya que no es lo mismo que Buenos Aires. Vivimos afuera de la ciudad y estamos a 10 minutos, allá eso es imposible”.

“Con el tiempo el amor o el odio se van acrecentando. Cuando llegué el primer año me costó muchísimo, no es que fue todo color de rosas. Pero a medida que pasó el tiempo comencé a hacer muchos goles, la gente te toma cariño y te vas y sabés que vas a volver. Volvés y te volvés a ir, me iba pero sabía que iba a volver, fueron cuatro veces”, agregó el máximo ídolo de la historia de Colón.

En cuanto a lo que fue su experiencia en el fútbol por el Viejo Continente, Fuertes manifestó: “Te vas puliendo y adaptando con el correr del tiempo, con 47 años, pienso totalmente diferente que a los 27 cuando me fui, hubiese hecho algunas cosas diferentes. Por ejemplo, me hubiese quedado mucho más tiempo en Europa, aunque si me hubiese quedado no habría vivido todo lo que tuve en Colón. En Sudamérica me conocen por lo que hice en Colón. Si en Europa pasás de club a club te convertís en un desconocido. Tener cuatro etapas en un club hoy no sucede, lo hice porque el sentimiento era muy fuerte”.

Sobre su paso por el Derby Country y Lens, dijo: “Es la mejor liga del mundo, cualquiera le gana a cualquiera, los estadios son impresionantes. Aprendí algo de inglés al igual que de francés cuando estuve en el Lens. En esa época estaba muy crudo. Los ingleses son muy raros, comen a las seis de la tarde, no se juntan a comer en grupos de amigos. No me generó nada porque estaba con un compañero argentino porque hacíamos la vida de acá. Pero en Francia eran divinos, nos juntábamos seguido a comer entre los compañeros del plantel”.

En cuanto a la diferencia entre el fútbol de Inglaterra y Francia, Fuertes referenció: “Físicamente son muy duros, pero en el francés los defensores son más técnicos. En Inglaterra era todo pelotazo, nunca van a salir jugando, es más rápido, más allá que el City con Guardiola juega a otra cosa. Ese fútbol físico me encanta. Otro fútbol, como el italiano, no me gusta tanto, puede salir un partido bueno. En Inglaterra los árbitros no cortan tanto el juego como sucede acá. El español también es muy lindo, vistoso, de mucha calidad, es espectacular, por algo es uno de los países con mejor fútbol. Todos los equipos juegan bien al fútbol, todos proponen y arriesgan, aunque es menos dinámico que el inglés”.

Su llegada a River

“Cuando me enteré de River duré como mucho cinco minutos en dar el sí, era mi sueño de chiquito, era muy fanático y quería cumplir ese sueño de jugar con esa camiseta y en el Monumental”, manifestó Fuertes sobre su llegada al “millo”.

También se refirió a cómo fue ser dirigido por Manuel Pellegrini y dijo: “Es un señor, te trata con mucho respeto. Trabajó en Chile, sacó campeón a la Liga en Ecuador, a San Lorenzo y a River. Quería que me quedara, pero tenía que volver a Francia. Cuando me retiré lo fui a visitar a Málaga y no había cambiado, pese a haber estado en el City y el Villarreal, fue uno de los mejores técnicos que tuve”.

Fuertes, la Selección y Diego

En cuanto a su llamado a la Selección por parte de Diego Maradona, reveló: “Con todo lo que fue él, hay algo que lo caracteriza y por lo que todos los jugadores lo aman y es su humildad, y eso que estamos hablando de Maradona, de Dios. Estuve cuatro días trabajando con él, tenía 36 años, ya se me había pasado la ilusión de jugar en la Selección y él me pudo concretar ese sueño. Allí estuve con Rolfi Montenegro, Otamendi, Diego Pozo, Prediger, Pepe Sand…”.

Se le preguntó con qué delantero le hubiese gustado jugar y afirmó: “Con Emmanuel Gigliotti, me gustaba desde cuando estaba en Atlético Tucumán, en Colón le fue muy bien, en All Boys tuvo un año increíble, en Independiente la rompió. Es un jugador que maneja las dos piernas, cabecea con los dos perfiles y no es un delantero que se queda estátitco”

Sobre las chances que le ve a Lucas Alario en la Selección, reveló: “Está perfilado para ser uno de los futuros delanteros de la Selección, a Agüero e Higuaín le quedan poco. Después vienen él y Lautaro Martínez, que me gusta pero no como nueve de área, a eso se lo dejo al Pipa. Lautaro juega muy bien pero con una torre como Lukaku. Si están bien Pipa Higuaín y el Kun tendrían que jugar ellos, que tienen como 700 goles juntos. Pipa Alario alterna mucho en Bayer y a Lautaro hay que soltarlo de a poquito”. (Uno Santa Fe).