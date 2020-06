Mayoritario respaldo al control y secuestro de caballos en la vía pública

La mayoría de los vecinos que opinaron en el Facebook de LA DORREGO se mostró a favor de la decisión de la municipalidad de intensificar el control y, eventualmente, secuestro de caballos en la vía pública.

Muchos de ellos, incluso, mencionaron que la medida tenía que haberse adoptado antes.

Estos son, textuales, algunos de los comentarios:

Adriana Ostertag Al fin !!! Es terrible cómo andan caballos sueltos y acompañados. Montón de gente a caballo arriba de las plazas rompiendo todo el espacio público y dejando mucha suciedad !!

Liliana Gómez Así es…. caminar hacia el Vivero es ya un peligro

Lala Chávez Buenisimoo..yo estacioné mi auto en el playón frente a la cooperativa ..donde paran todos .. ví q andaban caballos ahí cerquita ..cuando salí me encuentro con todo el capo del auto embarrado le pase un trapo y me di cuenta q lo habian rayado todo ..un señor los vio y los corrió ..avise a la cooperativa y me dijeron q estaban cansados de avisar a los inspectores ..que venían los corrían y listo !!!..que no sabían de quién eran ..mucha bronca e impotencia !!!!

Erika Ines Muñoz Osses Está bien el control de caballos y perros, q ensucian por todos lados, más cuando van y los atan en el terreno sin permiso, mal a los q roban ,, las sogas y los pobres caballos quedan sueltos

Santiago Rodríguez Ya era hora que hagan algo con los caballos.. tuvo que haber algunos acidentes para que tomen medidas… mirá si no lo podrían haber echo hace 2 años

Yanina Torresi Por favor esquinas de Ramos Ojeda y Costa…se nos comen las plantas que ponemos en la vereda

Romii Maldonado Coincido con lo de los perros, yo ando en moto y la mayoría de la gente que va a trabajar es mordida o atacada por un perro, ya no sé qué hacer para esquivarlos; pobrecitos, ellos no tienen la culpa pero sus dueños que se pongan media pila

Claudia Abraham Después que casi se mata una persona…bue, más vale tarde que nunca!

Isabel Mercapidez Por fin se dieron cuenta las autoridades !!!! Que a los dueños o responsables de los animales hay q monitorearlos para que los cuiden!!!!

Corina Gallucci Porfa que se den una vueltita por el barrio Plan Federal que los caballos parece que no tienen dueños!! Andan sueltos por las calles baldíos y la plaza

Sandra Galli en la plaza 9 de abril barrio mercantil 1 y 2 siempre andan x las veredas sueltos

Claudia Carbajo Ojalá no reciban maltrato los animales sueltos….ellos no tienen la culpa….

Gloria Tejada Lo mismo tendrían q hacer con los perros en la vía pública!!…Xq hay algunos q muerden ..a la nochecita y a la mañana es tremendo la cantidad de perros sueltos q andan!!

Catalina Reissing Por fin hacen algo con los caballos son un peligro sueltos! !!!

Fernando Javier En qué pueblo viven aguante la tradición al desfile no falten

Carina Pali Banegas Espero q sea con los caballos sueltos y no con lo q los cuidamos y los tenemos atados

Claudia Peñalva Bueno…..se dieron cuenta !!!!!!!

Walter Storn Redel La culpa no la tienen los animales , sino los dueños

Ale Mazzon Que buena noticiaaaaaa!!!! Son un peligro

Ezequiel Madrid era hora

Sebastian Ullmann Al fin

Carina Macaya Creo (no sé si me equivoco, que los caballos no pueden estar en zonas urbanas)es un peligro caballos y perros sueltos tanto para las personas como para los animales..ahora mi pregunta es adónde llevan los caballos, quién los alimenta

Norma Irene Ziegemann Fantástico, era hora….las veces que tuve que frenar para no chocarmelos.