(CON VIDEO) Monte Hermoso ingresa en la Fase 5: apertura de gastronomía con 50% de su capacidad

Desde hoy Monte Hermoso ingresa en Fase 5 de la cuarentena con nuevas autorizaciones.

En conferencia de prensa, el intendente Alejandro Dichiara confirmó la apertura de locales de gastronomía, con 50% de su capacidad.

También se habilitan deportes individuales, como golf, futgolf, náuticos, natación en mar únicamente, paddle y tenis.

En esta nueva etapa de la cuarentena, en el balneario se podrán realizar reuniones de personas en Monte Hermoso con un tope de 10 personas y hasta las 00.

“Seguimos con las restricciones a Monte Hermoso en principio hasta el 30 de junio, queremos ser muy estrictos con eso”, enfatizó Dichiara.

“La medida de no ingreso a Monte Hermoso no es restrictiva para alguna ciudad en particular, sino para todo aquel que no tenga domicilio en la localidad”, aclaró.