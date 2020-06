Monte Hermoso habilitará el viernes la pesca sustentable y artesanal de costa

Luego de analizar que la práctica de esta actividad es individual y exige un distanciamiento físico, el equipamiento utilizado no se comparte, no implica encuentros masivos y no hay espectadores, siendo su riesgo frente a la crisis sanitaria mínimo, el Honorable Concejo Deliberante de Monte Hermoso aprobó hoy el proyecto de ordenanza presentado por el bloque de concejales del Frente Justicialista que habilita la pesca sustentable y artesanal de costa tanto en mar como en laguna, dentro de ese distrito, ordenanza que regirá a partir de este viernes 5 de junio de 2020.

Las personas que realicen la actividad pesquera, exceptuada por la presente del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, deberán cumplir con el siguiente protocolo de prevención:

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN PESCA DE COSTA

1- Estará permitida la pesca de costa en el mar y en la laguna Sauce Grande; en la laguna habrá un cupo limitado de 25 personas por día, solicitando turno previo en el horario de 8:30 a 13:30 al teléfono 02921-15407045.

2- Desde el lugar de residencia al destino de pesca se deberá transitar con tapabocas/barbijo.

3- Dirigirse desde el hogar al lugar de pesca sin escalas durante la ida y la vuelta.

4- El horario permitido de pesca será entre las 8 y las 17 hs.

5- Durante el tiempo de la actividad se deberá usar todo el tiempo tapabocas/barbijo, quedando prohibido el acercamiento de personas a una distancia menor de dos metros.

6- Las comidas o refrigerios deberán ser realizadas de manera individual, asegurándose la higiene de los utensilios. No puede compartirse ningún tipo de alimento, bebida, vestimenta y/o elemento de pesca con otra persona.

7- Se deberá mantener una correcta limpieza y desinfección de manos y de todos los objetos a utilizar.-

El incumplimiento de los protocolos dispuestos serán pasibles de las multas establecidas en el Código de Faltas Municipal Articulo 40, que oscilan entre 100 y 1.000 módulos y/o clausuras de hasta TREINTA (30) días, conforme el procedimiento del Decreto Ley 8751/77.-