Las mejores y menos conocidas anécdotas de la Generación Dorada

Justamente el técnico tiene una historia apasionante que resume mucho de ese grupo. No sólo el autocontrol de cada uno tras los roces y discusiones, sino algo más profundo que habla de una química especial, de un respeto y admiración que permitía superar situaciones difíciles. “Estábamos en Pekín, en un entrenamiento durante los Juegos. Leo ataca y el Colo Narvarte, que hacía de árbitro, cobra falta. Scola dice ‘no fue’. Leo dice que sí. Luis insiste que no. Y yo, interiormente, pensé ‘para qué Luis, dejá, Leo hace tres partidos que no juega…’. Pero sigue. Y Leo lo cierra, caliente. ´Sí, pendejo, fue falta, la concha de tu madre. La próxima vez te arranco la cabeza’, le gritó. Fue bravo en ese momento y yo me quedé preocupado por cómo podía escalar el incidente. Entonces, para ver de limar asperezas me voy a la villa, para el lado de los departamentos y encuentro a Leo, jugando a la Play con Antonio Porta. Tenía una cara… Pregunto cómo van y Leo me dice. ‘Gana él: 8-1’. Bueno, digo, cómo está el clima… Al otro día, en el entrenamiento, yo estaba pendiente de ambos y respiré cuando veo que Leo le alcanza la toalla a Luis. Entonces me acerco y les digo ‘bueno, problema solucionado, ¿no?’. Y Luis me responde, sonriente. ‘Por supuesto. Hace tanto tiempo que no me trataban de pendejo que a Leo le tengo que pagar la próxima cena’. Así eran ellos, así se solucionaban muchos problemas en la intimidad”, relata Lamas. Y si no podían solo entre ellos, siempre había algún líder que aparecía. “Un día Nocioni y Delfino debían hacer una jugada, no se entendían, se les caía la pelota y empezaron a discutir como unos nenes. El enojo se trasladó al siguiente ejercicio. Hasta que Manu intervino. ‘Basta. Esto se termina acá, se callan los dos’, gritó. Se generó un silencio tremendo, los dos agacharon la cabeza y seguimos”, cuenta Prigioni.