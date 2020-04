Leandro Iribarren: “Olimpo se reinventó”

En la jornada de ayer, Mundo Aurinegro por Instagram 📲 Live, con el técnico de la primera local de Olimpo Leandro Iribarren y a continuación dejamos sus frases más destacadas:

💬 “Con todo lo que se está viviendo vamos a tener que tener una cierta autocrítica y una cierta sensatez. Hoy los clubes están haciendo un sacrificio tremendo”.

💬 “Es muy fácil quedarnos de brazos cruzados y decir que hasta septiembre u octubre el fútbol no va a volver. Y más con lo que implica este deporte que es muy pasional. Tenemos que poner todos un poco de buena predisposición, abrir más la cabeza y juntarnos para encontrarle una vuelta, sin salir de los parámetros de la salud”.

💬 “Los chicos se amoldaron muy bien a la nueva forma de entrenar pero ahora es como todo, el jugador necesita campo, tirar un centro, un montón de cosas que en sus casas no las tienen. Bajamos un poco la cantidad, entrenamos tres veces por semana y hacemos un seguimiento de la parte humana de los jugadores. Hay una gran predisposición de ellos y se está entrenando muy bien”.

💬 “Los entrenadores hacemos un poco de proyección sobre el juvenil que a medida que pasa el tiempo va mutando hasta convertirse en un hombre. Va viviendo ciertas cosas y aquel que las supere en el día a día se va consolidando”.

💬 “Algunos todos esos caminos los dejan a mitad de camino y después uno dice: porque fulanito que jugaba muy bien en las menores no llegó. Si todos los jugadores que gambetean, entienden el juego y le pegan bien llegarán habría una cantidad masiva de juveniles”.

💬 “Después hay un montón de factores internos y hasta invisibles, que es el día a día, la conducta, la perseverancia, la motivación, la autocrítica. Muchas veces estas cosas al jugador lo termina de marcar como un gran futbolista o bien lo empieza a aislar porque cuando se presentan ciertas responsabilidades más grandes los superan”.

💬 “#Olimpo se reinventó. No es lo mismo hacer una proyección con las juveniles cuando la categoría máxima competía en Superliga. El club va por un buen camino. Sabe a donde va y con qué finalidad, que es promocionar a los juveniles para el #Federal”.

💬 “La idea empieza a fusionarse con mi incursión de ayudante de Pedro Dechat. Al estar uno con el plantel superior y estar dirigiendo la primera local, yo sentía que tenía que haber un vínculo y una conexión con el plantel de #Federal para promocionar y motivar al jugador de #Liga”.

💬 “En todo orden y en toda estructura tiene que haber un alineamiento y se trató de buscar eso desde una contención. Gracias a Dios el dirigente lo comprendió y se pudo llevar adelante. Hoy estamos a la altura de una primera de Liga del Sur”.

💬 “Si antes no se podía hacer no era por incapacidades sino porque al haber tanta diferencia era muy difícil que un jugador de la Liga del Sur salte a jugar a la primera de Superliga. Con esto no estoy diciendo que al jugador había que descuidarlo o darle la importancia que requiere. Era normal que se mire a la categoría superior y se mire poco a la primera local”.

💬 “Con la llega de Alejandro (Abaurre) se terminó de anexar esto de crear un vínculo entre la primera local y el plantel del #Federal. Uno al hablar con él se daba cuenta que era un hombre del ambiente formativo y era de la idea de que había que trabajar de esa manera”.

💬 “Hoy #Olimpo puede tener un plantel homogéneo en donde todos son jugadores de #Liga y todos son del #Federal. Hay un mismo alineamiento, una misma idea y táctica de juego. Eso está bueno para que el jugador de #Liga que le toque subir al #Federal no sufra una cierta adaptación y no pierda tiempo. Y aquel jugador del Federal que le toque bajar pueda sentirse contenido en un sistema donde pueda resaltar y volver a tomar su nivel”.

💬 “Considero que se están haciendo muy bien las cosas pero tampoco estoy diciendo que #Olimpo iba a salir campeón de la Liga del Sur. El equipo se estaba poniendo al día para estar a la altura de la competencia, tratar de bajar el margen de error y así que el club empiece a tener una cierta identidad”.

💬 “El jugador de primera observa y está bueno que destaquen a varios chicos. Si bien son compañeros siempre hay una competencia interna. Tanto Faur, Guzmán y Rossi son chicos que vienen pidiendo pista desde hacer 3 años con pretemporadas encima. Yo considero que están a la altura de las circunstancias pero las cosas no son ahora o en este instante”.

💬 “Tienen que tener paciencia y saber que están más cerca de lo que ellos esperaban. Tienen que esperar el momento y el tiempo justo para que suceda y mientras tanto seguir demostrando, seguir creciendo y sobre todo creyendo en ellos. Esta bárbaro que sus compañeros del plantel resalten el trabajo y las habilidades que tienen”.

💬 “El torneo pasado en la Liga del Sur fuimos de menor a mayor. Hubo un crecimiento de los jugadores y fueron ellos mismo los que hicieron que estén en boca de todos. Nosotros con Agustín (Rosas) como entrenadores les dimos las herramientas y tratamos de achicar el margen de error y de potenciarlos. Ellos creyeron en nuestro mensaje, lo sostuvieron y lo llevaron adelante para lograr ser un gran equipo”.

💬 “Lo que lo llena a uno como entrenador es cuando uno ve que llaman a un jugador para entrenar con el plantel profesional, cuando firma su primer contrato, cuando va evolucionando”.

💬 “Como entrenador trato de hacer docencia, trasmitir experiencia, contener. Me gusta potenciar a los jugadores y hacerle creer del potencial que tiene. También hacerle ver la otra parte que el juvenil a veces no ve. A veces no son consciente de la realidad y se necesita que pongan los pies sobre la tierra con la verdad. Después el tiempo será testigo si lo que uno hizo uno fue bueno o malo”.

Fuente: Facebook Mundo Aurinegro – Foto: Ayelén Angerami Fotografía.