ASOCIACION MÉDICA DE CORONEL DORREGO: CONSULTAS TELEFÓNICAS COVID-19

Apellido y Nombre:

Domicilio:

Teléfono:

Médico de Cabecera:

Las preguntas que se efectuarán a los que consulten serán:

¿Tiene tos? SI NO

¿Ha tenido fiebre? (Más de 37°) SI NO

¿Ha tenido dolor de garganta? SI NO

¿Tiene mucosidad por la nariz? Si NO

¿Tiene dificultad para respirar? Si NO

¿Ha viajado al exterior o ha estado en contacto con pacientes enfermos que han

viajado? SI NO

 Si la respuesta es afirmativa, a toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios

(tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta) sin otra causa que explique completamente el cuadro

y que haya mantenido contacto con casos confirmados o probables de COVID-19, o ha estado en zonas con transmisión local del virus, se le informará que debe ser trasladado en ambulancia a

la brevedad para ser evaluado en los Servicios de Guardia del Hospital Municipal o en el Sanatorio Policlínico, Unidad Sanitaria El Perdido, Unidad Sanitaria Oriente y poder decidir

la conducta a seguir.

 Si el paciente estuvo de viaje o en contacto con gente que viajó y no tiene ningún síntoma,

debe aislarse en su domicilio con seguimiento telefónico.

 Ese paciente que tiene síntomas respiratorios y no tuvo contacto debe consultar a su médico.

 Si el paciente no requiere ser visto se realizará seguimiento telefónico.

Seguimiento Telefónico: SI NO

Nuestro teléfono: 2921 15 42 4627

De todos depende

Conciencia médica y ciudadana

Asociación Médica Coronel Dorrego