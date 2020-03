Coronavirus: en qué casos está prevista la suspensión de las clases

El Ministerio de Educación de la Nación oficializó hoy en el Boletín Oficial el protocolo de actuación para escuelas y establecimientos educativos de todo el país, públicos o privados, frente a casos confirmados y sospechosos de coronavirus, a fin de disminuir los riesgos de transmisión.

Así quedó establecido en la resolución 103/2020. Su artículo 1º establece que ante la confirmación médica de un caso de coronavirus que afecte a directivos, docentes, auxiliares o no docentes o estudiantes de todos los niveles “deberá procederse a la suspensión de clases y cierre del centro educativo por el plazo de 14 días corridos, a partir de la notificación del caso”.

La norma también señala que ante un caso sospechoso de Covid-19 en el aula se deberán deberán “cerrar el o los grados o secciones del establecimiento educativo donde desarrollan sus tareas, hasta tanto se cuente con el resultado del test que descarte la sospecha o por un plazo máximo de 14 días corridos desde la notificación”.

En otro punto, detalla que en casos notificados como sospechosos de personal directivo, docentes, auxiliares o no docente se deberá proceder al “autoaislamiento obligatorio de la persona afectada y de sus contactos estrechos en dicho establecimiento, hasta tanto se cuente con el resultado del test que descarte la sospecha o por un plazo máximo de 14 días corridos desde la notificación”.

En estos casos no se procederá a la suspensión de clases en los establecimientos educativos, pero se llevará a cabo la desinfección y limpieza indicados por la autoridad sanitaria. Aquellas personas “que habiten en el domicilio del personal directivo, docente, auxiliar o no docente o estudiantes calificados como ‘contacto estrecho’ de un caso sospechoso de COVID-19″, no deberán cumplir con el autoaislamiento obligatorio.

El Gobierno ratificó ayer viernes, en conferencia de prensa de los ministros de Educación y Salud, Nicolás Trotta y Ginés González García, respectivamente, la intención de no suspender el ciclo lectivo en todo el país. González García adujo que no están dadas las condiciones y sostuvo que si los chicos no fueran a la escuela estarían expuestos en la calle o en shoppings.

De todos modos, las medidas que el Gobierno puso en marcha para contener la propagación del Covid-19 están sujetas a revisión diara en función del análisis de la situación que realiza el comité interministerial que sigue el tema con la colaboración de especialistas en la materia.

Trotta reiteró este sábado que “la decisión sigue siendo que las clases continúen”, pero admitió que puede cambiar de un momento a otro. “El continuar con las clases en los cuatro niveles es una decisión que se revisa todos los días, día a día, pero por ahora seguimos sosteniendo la continuidad del ciclo lectivo, con la aplicación de todos lo protocolos necesarios de prevención, además de reforzar los insumos necesarios de higiene en cada escuela o establecimiento educativo”, explicó.

El ministro dijo que sabe que “las familias viven un marco de incertidumbre”, pero señaló que “los expertos que trabajan con nosotros, que son los mejores referentes sanitaristas del país, nos dicen en este minuto que por ahora es mejor así, que suspender las clases no va a tener ningún impacto positivo”, explicó el funcionario.

Trotta agregó en ese sentido que “si los chicos no van a la escuela, pueden estar en lugares muchos más complicados, como la calle o shoppings”. También habló del “riesgo adicional para las personas mayores” que implicaría que ante la suspensión de las clases los chicos estuvieran con ellos.

El funcionario remarcó que las decisiones se van tomando en función de lo que dicen los “expertos en base a la experiencia de países que van varios escalones adelantados en la batalla contra el coronavirus” y aseguró: “En el momento que nos recomienden parar las clases, lo haremos inmediatamente.”