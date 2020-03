Violencia machista: “No puedo ser optimista”

Por Pablo Javier Marcó (*)

La agrupación feminista de nuestra ciudad Y que los platos los lave otro nació hace 15 años.

“Eran días de intenso calor y, convocadas por Ana María de la Peña, comenzamos a pensar un espacio radial que nos diera la posibilidad de conversar, encontrarnos, discutir e intercambiar ideas”, recordó Ana Inés Serra, una de sus integrantes.

Añadió que el proyecto fue armado con una mirada vinculada a lo cultural: música, poesía, filosofía e historia eran algunos de los ejes del programa.

“Sin querer, ya algo nos vinculaba al feminisimo”, admitió.

“Fue Eliset (Nomdedeu) la que por su formación nos acercó al tema, y ella propuso el nombre (del ciclo radial)”, evocó.

Laura y Perla Forchetti y Diana Guzmán eran las otras tres mujeres. Seis en total, alrededor de la mesa redonda de FM del Galeón.

“Buscando palabras y respuestas claramente nos encontramos que las cuestiones de género no se hablaban en medios nacionales, muchos medios en medios locales. Y así el programa y nosotras nos fuimos acercando al feminismo. Nos llevó muchos años, encuentros y desencuentros.

“Leer, estudiar, discutir, y seguir leyendo y estudiando. La formación, el compromiso con el tema y el vínculo con inmensas mujeres de Bahía Blanca, como Graciela Hernández, Mónica Fernández Avello y Viviana Beker, hicieron y hacen posible que después de tantos años sigamos cerca y comprometidas con el tema”, aseguró Serra en diálogo con el semanario Ecos de mi ciudad.

-Ustedes plantearon en nuestra ciudad temas de los que casi no se hablaba, ¿crees que es más difícil hacerlo en comunidades pequeñas y conservadoras como la nuestra?

-El tema lo fuimos planteando de a poco, casi sin querer, a medida que nos fuimos acercando a diferentes cuestiones vinculadas con el género y el feminismo. La comunidad de Dorrego creo y siento que siempre nos respetó, nos acompañó, y fue aprendiendo de la temática con nuestra compañía Participando de charlas, talleres, ciclos de cine, entre otras actividades

“Recién cuando se pone el tema del aborto como una discusión social y más abierta, claramente sentí la incomodidad de gente que no pensaba como yo. Más allá de eso, respeto cada postura. A mí me llevo años entender que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) era una necesidad y un derecho de salud pública. Hace 15 años, sin dudas, no pensaba lo mismo”, reconoció..

-¿Sienten que se valora mayoritariamente la labor de Y que los platos?

-¡Qué pregunta! Puede sonar poco humilde la respuesta, jaja. Creo que sí. Cada intervención y propuesta la hemos realizado con muchísimo respeto. Hemos intentado acompañar de una manera responsable, formándonos, estudiando, y participando activamente en cuestiones que tienen que ver con la temática.

“En algunas ocasiones nos confundían con personas que por estar interesadas en el tema, éramos las responsables de acompañar o ayudar a alguna mujer en situación de violencia. Obviamente vamos a acompañar, pero no podemos responsabilizarnos, porque para ello hay entidades, o debería haber, destinadas a tal fin. Mientras tanto, tratamos de generar conciencia y de informar”, dijo.

-¿En qué momento crees que estamos en el país en relación con el tema violencia machista?

-La respuesta es muy amplia. En estos 15 años vinculada al feminismo estoy asombrada, para bien, de cómo se instaló el tema. En todas las edades, clases sociales y sectores. ¡Eso está bueno! Por otro lado, en cuanto a la violencia machista, no puedo ser muy optimista. El cambio es de estructura. No alcanza sólo con hablarlo, o que lo tomen los medios masivos de comunicación, algunos, incluso, con un formato bastante lejos de la realidad.

“Cuando hablo de estructura hablo de educación, de cómo educamos a nuestros hijos e hijas, cómo criamos. Y es ahí donde deberíamos preguntarnos: ¿Estoy educando para que mi hijo/a piense también en un otro/a? ¿Educamos y promovemos la empatía, el respeto, el cuidado?”, amplió.

“¿Seguimos repitiendo estereotipos que nos ubican a las mujeres en un lugar en la sociedad con determinadas ‘características’ y derechos, y a los varones en otro?”, subrayó.

-Algo adelantaste sobre el aborto. El presidente Alberto Fernández anunció la presentación de un proyecto para despenalizarlo, ¿crees que está vez será ley? ¿Qué responderías a aquellos que están en contra alegando que están a favor de la vida?

-Sí, creo que será ley. Eso esperamos. A las personas que no piensan en que la ley es una necesidad, obviamente las entiendo. Durante años tuve una postura igual. Estar a favor de la ley no quiere decir que estás a favor del aborto, ni que abortarías, ni que te guste que alguna mujer atraviese esa situación. Estar a favor de la ley, creo, es mirar un poco más allá de nuestras realidades. Saber que son muchas las mujeres que se someten a abortos clandestinos, que corren riesgo sus vidas. Y la realidad es que el aborto existe. Seguir negándolo nos hace una sociedad algo más hipócrita. Hay que leer la ley e interiorizarse. Estar cerca de otras realidades, saber de la existencia del aborto clandestino y sus consecuencias.

-¿Han sufrido alguna consecuencia grave o menor por algunas actividades que organizaron tocando determinados intereses en la ciudad, como la existencia de prostíbulos?

-No. Nunca. En general, hemos escuchado, “no se metan con esos temas” o “tengan cuidado”, pero nunca, que yo recuerde, vivimos alguna consecuencia por hacer una denuncia.

-Más allá de la actividad que organizaron el último domingo ¿qué otras acciones o eventos tienen planificado realizar en lo que resta del año?

-El domingo hicimos un encuentro con la intervención de Desbandadas. Y el lunes 10 (por ayer), propusimos la adhesión (como cada una pueda) al paro. Durante el año tenemos previsto facilitar encuentros y conversaciones sobre género con la idea de compartir, escucharnos y discutir sobre diferentes cuestiones que nos interpelan, como aborto, prostitución, femicidio, educación, estereotipos, roles y trabajo, entre otros. También la presentación del libro “Hebras”, de Graciela Hernández; todavía no tenemos la fecha, pero esperamos con alegría esa propuesta.

(*) Nota publicada en el semanario Ecos de mi ciudad