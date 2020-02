En marzo se iniciará el alteo en el KM 608 de la Ruta 3

“Para terminar las obras viales en marcha en Bahía Blanca y la zona necesitamos 10 mil millones de pesos”, aseguró a La Nueva. Gustavo Trankels.

El nuevo titular del Distrito 19º de Vialidad Nacional denunció que el gobierno anterior “no dejó ninguna previsión presupuestaria” para continuar los trabajos. “Fue un espejismo, una estafa a la ilusión de todos”, sostuvo.

Sobre la obra licitada del kilómetro 608 de la ruta nacional 3, aclaró: “Ahí está previsto arrancar en marzo con el alteo de 1.070 metros. Es un caso distinto a los otros: es una obra chica, de casi 33 millones de pesos, por lo que no corre peligro. Además, tiene una fuente de financiamiento distinta a la de las anteriores, por lo que no habría problemas para darle inicio en pocas semanas”.

Al exintendente de Tornquist también se le preguntó sobre la segura Coronel Dorrego-Azul, o la autopista Bahía Blanca-Dorrego.

“La verdad, sería difícil dar una respuesta. Por eso voy a tomarme unos 10 o 15 días para hacer un examen exhaustivo de la situación y presentárselo a la gente. Quiero que todo el mundo sepa de dónde partimos en esta nueva gestión y, desde ahí, empezar a trabajar”, dijo.

“Lo que nos mostraron el año pasado, para las elecciones, fue un espejismo. Nos hablaron de obras empezadas, pero no nos dijeron que no había fondos para seguirlas porque no estaban calzadas a ninguna fuente de financiamiento ni a un plan de endeudamiento. Es difícil de describir lo que hicieron. Menospreciaron al organismo y lo dejaron expuesto ante la gente”, criticó.