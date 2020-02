A puro freestyle, el 22 llegará el Bloody Free a Monte Hermoso

Bajo la coordinación de la Dirección de Juventud de Monte Hermoso y la organización de Radio Voix, llegará por primera vez al balneario el Bloody Free, una competencia de Freestyle-rap-Hip hop, que tendrá lugar el 22 de febrero a las 17 en el escenario ubicado en la Plaza de la Memoria, Av. Fossatty y Pedro de Mendoza, detrás del Centro de Convenciones.

👉El “Bloody FREE” es un evento que se comenzó a realizar en la ciudad de Punta Alta y que en ésta oportunidad la modalidad será 2×2 y contará con la presencia de hasta 60 competidores de toda la zona.

Se premiará 1º, 2º y 3º puesto y la inscripción es gratuita, pudiéndose realizar mediante la cuenta de instagram @bloody.free. Se contará con tres jurados que deciden los ganadores que serán por eliminación directa. Se realizarán 2 entradas de ida cada equipo y dos de vuelta.

👉Las batallas duran aproximadamente 2 o 3 minutos, si hay ganador claro, si los jurados determinan que hay empate, se hacen otras tres entradas, en ese caso puede haber hasta dos réplicas, de continuar empatados se elige un freestyler de cada equipo para que pase y se haga 1 vs 1. Las batallas que lleguen a esa instancia tienen una duración de 8 o 10 minutos. Los jueces tienen en cuenta si rima todo lo que dicen la coherencia y la respuesta del público, también la respuesta y el juego de palabras, cabe destacar que es todo improvisado lo que exponen los competidores, y que no van a saber contra quien se enfrentan hasta el momento de comenzar, por lo que no tienen tiempo para rimas con anticipación. Después de la primera ronda se sortean los enfrentamientos, lo que hace que tengan que seguir improvisando sin preparar.